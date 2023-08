Az együttes tagjai nem hivatásos táncosok, hobbiból lépnek egyről a kettőre. A díj ezt hivatott elismerni: a Csokonai nevével fémjelzett kitüntetés a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó-, film-, videó-, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismeréséért adományozható. A kitüntetettek okiratot és egy bronzból készült érmet kaptak, melyen Csokonai arcképe látható.

"Koreográfiájukban az egész magyar nyelvterület táncait, színes népviseleteit mutatják be. Az autentikus koreográfiák mellett az együttes repertoárja kortárs, illetve táncszínházi alkotásokkal is folyamatosan bővül. Az együttes mindig fontosnak tartotta, hogy élő zenekari muzsikára táncoljon, ahogy ezt tették elődeik is több mint száz évvel ezelőtt" – olvasható a hírt hozó ARTe-sajtóközleményben.

Az állami kitüntetést a fővárosban Juhász Zsófia, az Alba Regia Táncegyesület elnöke és Majoros Róbert, a táncegyüttes művészeti vezetője vette át.