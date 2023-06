Martonvásáron és környékén vélhetően nem ismeretlen a Maszk, a Martonvásári Színjátszók Közössége. Az egyesület azzal a céllal alakult, hogy összefogja és közösséggé kovácsolja a Martonvásáron és környékén élő fiatalok és az idősebb generációhoz tartozó, a színjátszást szerető és művelő embereket, akik saját és mások által írt színdarabokat adnak elő, hogy megszerettessék a színházat a közönséggel is. Az egyesület nem régen úgy döntött, a jövőben második próbahelyszínt keres magának. – Martonvásáron nehezebb helyet találni a próbáinkhoz, mivel nálunk sokszor csak az utolsó pillanatban dől el, mikor ér rá mindenki próbálni, hiszen tagjaink dolgoznak, iskolába járnak, nehéz mindenkinek megfelelő időpontot találni – világította meg a döntés hátterét Bitó Péter, az egyesület elnöke, aki azt is elmondta, a kajászói művelődési ház – azon túl, hogy foglaltság szempontjából könnyebben elérhető - elég tágas a közönség számára, nagy a színpada és a technikai adottságai is megfelelők az előadásokhoz. A kétlakiság egyben azt is jelenti, hogy a jövőben felváltva Martonvásár és Kajászó lesz a premierek helyszíne is.

Az egyébként 52 fős, gyermek és ifjúsági tagozattal is bíró társulat már Kajászón próbálja Molnár Ferenc Liliom című darabját, amelyet Hlinyánszki Domokos rendezésében hamarosan a közönség is láthat. – A rendező személye számunkra azért érdekes, mert Domokos nálunk kezdett gyermekként, majd elvégzete a Színház és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szakát és visszajött hozzánk, mint rendező – árulta el Bitó Péter.

A darabot elsőként június 8-án 19 órai kezdettel Martonvásáron mutatják be, majd június 11-én két előadást is tartanak a kajászói művelődési házban. Az első 17 órakor, a második 19.30 órakor kezdődik.