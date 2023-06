A díjazott méltatásában elhangzott: Sághy Tamás már több mint egy évtizede a Vörösmarty Színház társulatának tagja. Gyerekkori álma volt, hogy tanár legyen, később erőmű-gépész technikusként végzett, ám a színházi szakma és a közönség nagy szerencséjére a szerszámokat szövegkönyvre, a munkaruhát jelmezekre cserélte. Társulati tag volt a Kecskeméti Katona József és a József Attila Színházban is, majd évekig szerepelt a TV2 népszerű napi sorozatában, mellyel országosan ismert színművésszé vált. A kényszerű bezárások idején az otthoni barkácsolás és kertészkedés világából egy önálló est lehetősége, egy monodráma jelentett kiutat. Így született meg Háy János A cégvezető című regényének színpadi változata, mely rövid idő alatt közönségkedvenccé vált. Jelen évadban láthatja a közönség a Julius Caesar, a Tizenkét dühös ember és a Nem félünk a farkastól előadásokban is. Szabadidejében szívesen elmerül a gasztronómia világában, és főzési tudományával kollégái ízlelőbimbóit is rendre megörvendezteti.

– Szeretném megköszönni azokat a lehetőségeket, amelyek hozzásegítettek ahhoz, hogy ezt a díjat megkapjam, ugyanis ha nincs lehetőség, akkor az ember nem tud élni vele. Ha nincsenek társak, akkor ez nem működik – mondott köszönetet az elismerés átvétele utáni percekben a rá szavazók mellett családjának, kollégáinak és a színház vezetésének Sághy Tamás.