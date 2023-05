A mezőtúri szövőgyárból indult, majd hosszú, tartalmas és munkás élet után nyugdíjas korára is a szőnyegszövésben találta meg az aktív kikapcsolódás és feltöltődés lehetőségét Pappné Piti Erika, aki azon ritka alkotók egyike, aki ma is a kézműipar ezen ágával foglalkozik. Merthogy egyre ritkább a kézműves szőnyeggyártás Magyarországon, ám most pénteken ebből kapott remek ízelítőt a gárdonyi közönség a Nemzedékek Házában.

Az alkotó kiállítását Gonda Emma, a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat Dunántúli Regionális Társasága (M-ART) alelnöke nyitotta meg, a zenei aláfestést pedig Kolta Péternek (gitár) és Béres Eszternek (ének) köszönhette a közönség. A tárlat a bemutatóhely nyitvatartási idejében tekinthető meg.