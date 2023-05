Jahoda Maja, az Ybl Miklós, valamint Ferenczy Noémi-díjas belső építész, építész, szakíró olyan munkákat jegyez, mint pl. a Pannonhalmi Bencés Főapátság belső tereinek felújítása, a Béres Irodaház belsőépítészeti tervezése, a mohorai Vay-Zichy kastély belső tereinek felújítása, de számos győri középület, bolt, sportlétesítmény és vendéglátóhely is az ő keze nyomát dícséri. Festményei és egyéb alkotásai több egyéni és csoportos kiállításon is szerepeltek, de három évtizedig tanított is. Markó Ivánnal alapítója volt a Győri Művészeti Szakközépiskolának, amelyben a vizuális tagozat művészeti vezetőjeként tevékenykedett. Pályája elején, 1971-ben Pusztaszabolcson is dolgozott a kultúrházban. Az építésznő három évig élt Vérteskozmán, a filmben úgy nyilatkozik, hogy csak szép emlékek fűzik a faluhoz, s az ott eltöltött idő élete legboldogabb időszaka volt.

A róla szóló, Kihímzem az életem című 55 perces film a VérteskozMa értesülései szerint hamarosan adásba kerül a köztévé csatornáin. Aki szeretne belepillantani a filmbe, itt megtekintheti a 7 perces előzetesét.