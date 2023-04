Minden, a kereszténységünkkel kapcsolatos közhely akkor válik semmissé, amikor személyes tapasztalat (bevonódás) által leszünk részesei, avatottjai egy olyan mélyen érintő történetnek, mint Jézus élete. Benda Gábor zeneszerző és zongoraművész, valamint felesége Vereszki Eszter három évvel ezelőtt az EMMI támogatásával mutatták be a 12 tételes Jézus története című művet a Rácalmási Szent István katolikus templomban.

Azóta az egész Kárpát-medence jeles templomaiban megelevenedett a keresztény igazság története, amit idén a nagyhéten németországi városokban és településeken is szeretettel fogadtak. Bréma, Fehmarn, Lübeck, Henstedt-Ulzburg, Schönwalde, Königswartha és Wilkau-Hasslau templomaiban talált magának közönséget, értő szíveket-lelkeket. Mégpedig annak szellemében, amit a zeneszerző Rácalmáson fogalmazott meg először: „ha azt tapasztalom, hogy zeném hatására megelevenednek a történetek, nagy örömet jelent, hiszen az egész az elbeszélésről szól: ha hangokkal is, de mesél, és nem másról, mint keresztény európai identitásunk alapjáról.”

A Rácalmási Szent István király templomban - 2020-ban

Fotó: Pálinkás István

– Nem tartottad egy kicsit is keresztútnak németországi turnédat?

– Az elmélyülés értelmében igen. Eddigi pályafutásom során ilyen intenzív koncertsorozatom nem volt: hét állomás majdnem teljesen egymás után, ráadásul külföldi közönség előtt. Azt gondolom, sokat is fejlődött az előadás. Eszternek is nagy kihívást jelentett, hiszen németül kellett mondania a szöveget német közönség előtt, mely a zongora tételekhez kapcsolódó rövid, evangéliumból összeállított történeti elbeszélésekből áll. Ezeket a szövegeket Eszter rendezte össze, a német fordítást pedig egy magyar származású brémai lelkész, Gabriel Klusz dolgozta át. Különös érzés volt átélni, hogy Németországban magyarként, német szöveges magyarázattal mutatom be a művemet. A sikeres fogadtatás után meg azt éreztem, hogy ez Magyarország sikere is.

– Születéstől a kereszthalálig, közel egy órában, tizenkét tételen keresztül ennyi fellépés után kimondhatod, hogy érzed Isten támogatását?

– Egyfajta elhivatottságot és erős motivációt érzek. Ez segített megszervezni ezt a koncertsorozatot, és ez sarkall arra, hogy tovább haladjak ezen az úton, és további koncertsorozatokat szervezzek. Olyan értelemben van bennem missziós szándék és elhívatottság, hogy a jézusi filozófiát a zenémen keresztül terjesszem, és azt gondolom, hogy korunkban erre különösen nagy szükség van.

– Amikor a Szentatya Magyarországra látogat április végén, a világon pedig a legüldözöttebb vallás a kereszténység, miben látod annak a keresztényi missziónak a lényegét, amivel házaspárként éppen a zene által, tehát kulturálisan is ellentükröt tartotok az ideológiai agymosásnak? Gondolok itt a férfi-nő kapcsolatra, a woke-aberrációk gátlástalan nyomulására is.

– A “wokeizmus” a vallástalan ember vallása. Az emberben genetikailag kódolva van a vallásosság, és ahogy a jelenkor embere folyamatosan fordul el a hagyományos értelemben vett vallástól, más irányban válik metafizikaivá a gondolkodásmódja, és természetétől benne lévő nyitottságát a hit iránt a jelenkor baloldali politikai kultuszai irányába teszi, teheti fogékonnyá. Mi, akik a metafizikát csak a tradíción keresztül fogadjuk el, és tudjuk átélni, tevékenységükkel nyilvánvalóan a tradicionális gondolkodást igyekszünk elmélyíteni. Lehet mondani, hogy ez nem egyszerű, vagy a széliránnyal szemben valósul meg, de nekünk nincsen más lehetőségünk, mint ezen az úton járni.

– Mik a további tervek?

– Szeretném minél több városban, minél több ember számára bemutatni a művemet. Ennek a szervezésén tevékenykedem jelenleg. A koncert sorozat következő állomása Hamburgban lesz június 18-án.