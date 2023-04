A első bormustra megszervezőinek nem más volt a célja, mint a bor és a szőlőművelés népszerűsítése mellett, a vidéki élet kínálta lehetőségeket megmutása, leginkább a fiatalokat megcélozva a kezdeményezéssel.

A szombat délelőtti kezdéssel meghirdetett borversenyre, már az első alkalommal harminc borral jelentkeztek nem csak a helyi, de a környékbeli borkészítők és szőlősgazdák is. A nevezések Jenő, Polgárdi, Szabadbattyán, Úrhida községekből érkeztek.

A beérkezett borokat Bernáth-Ulcz Adél okleveles borbíráló, szőlész-borász, Hámori János okleveles borbíráló, borszakértő, Herczeg Gyöngyi Észak-Tolnai Hegyközség elnöke, Dancs Norbert járási hivatalvezető és Simon István bortermelő kóstolta és véleményezte. A zsűri a legnagyobb szakértelemmel vizsgálta a remek nedűket. Elmondásuk szerint, jobbnál jobb borok kerültek a poharakba, ami abból is látszik, hogy a tizenhat gazda, harminc versenyeztetett borából tíz bronz, hat ezüst és nyolc aranyérem született.

A versenyre beérkezett borokat kóstolni is volt lehetőség. A művelődési ház nagytermében, a szépen megterített asztalok mellett, bárki megkóstolhatta a környék és Jenő legjobb borait. Kóstoló jegyeket ezer forintért lehetett váltani, az ebből befolyt összeget a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége kapta meg.

Akik időben érkeztek, egy hamisítatlan vidéki ebédre is vendégül látták a szervezők, ahol a borospalackok is kézről kézre jártak.

Az I. Jenői Bormustra aranyérmesei:

Herczeg József: Irsai Olivér

Tóth István: Irsai Olivér

Mudris Gábor: Irsai Olivér

Szentes János: Merlot

Balázs Pincészet: Merlot

Szekeres Pince: Merlot

Szekeres Pince: Rosé Merlot

Ferencz Pince: Kékfrankos-Cabernet Sauvignon