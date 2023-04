A közösségépítés mindig fontos cél egy település életében. Erre az elgondolásra alapozva hirdették meg Jenőn az első borkóstolót és borversenyt.

A település nem tipikusan a borkultúra fellegvára, de miért ne lehetne ezen változtatni. Ha nem is az a cél, hogy megteremtsék a jenői borvidéket, de mindenképpen támogatni azokat a gazdálkodókat, akik a településen vagy annak vonzáskörzetében a szőlőtermesztéssel, a borkultúrával magasfokon kívánnak foglalkozni, annak jövőt teremteni, árulta el a feol.hu-nak Kerekes Ildikó, a település polgármestere.

A település vezetőjének figyelmét is, egy tősgyökeres jenői testvérpár szorgos munkája és elhivatott jövőképe keltette fel. Így magánemberként, a Németh testvérekkel összefogva álmodták meg az I. Jenői Bormustrát, ami reményeik szerint, 10-15 év múlva már hagyományos, a bor kedvelőinek és a borkészítés magas szintű művelőinek, rangos eseményévé válhat a környéken.

A térség több borászata és borkészítője is felkarolta a kezdeményezést, amire folyamatosan érkeznek a nevezők a boraikkal.

Április 15-én, 10:00 órától, a négytagú zsűri mellett, várnak minden érdeklődőt és borkedvelőt a jenői művelődési házba, az első térségi borkóstolásra.