Ma van nagycsütörtök, az a szörnyű magányos estje Jézusnak, amikor egyedül hagyják a társai is, amikor kéri Istent, adja azt a poharat, hogy beteljesedjen az, aminek be kell teljesednie. A minap nagylányom – túl a negyedszázados életkorán – kért, hogy munka után vigyem haza a vasútállomásról, mert nagyon fáj a hasa. Aggódtam miatta, és persze, hogy száguldottam érte. Láttam a szenvedést az arcán, hát egy parkolóban megvizsgáltam, én, a kuruzslónak is rossz. De ő gyermeki türelemmel és hittel hagyta, mert én vagyok az apja. És kértem Jézust, segítsen neki. S most azon gondolkozom: de ki segít neki? Ahogy a lányom bízik bennem, olyan gyermeki bizalommal kéne fordulnom Jézushoz. Azt a keresztet nekem is vinnem kellene…