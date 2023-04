Skobrák-Kovács Réka művelődésszervezőtől megtudtuk: A Lamberg-kastély Művelődési Központ a költészet napja alkalmából két vendéget hívott meg az Erzsébet téri Művelődési Ház színpadára. Gerendás Péter és Turczi István irodalmi estje olyan kérdésekre keresi a választ, hogy Ki a menőbb, Petőfi vagy Arany, Ady vagy József Attila, esetleg Faludy György vagy Villon? Az előadás során talán fény derül arra is, hogy miért hisszük azt, hogy minden költő halott, ahogy arra is, hogy miért szeretjük a megzenésített verseket? A művelődésszervező hozzátette: - Azért is különleges ez az előadás, mert az est folyamán a műsorról kép és hangfelvétel is készül.