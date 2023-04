A hosszú hétvégén a Nádasdy-kastélyban bizony nem pihentek meg.

Nagypéntekkel kezdődően, húsvéti meglepetésekkel várták a látogatókat, akik a téli hónapokat idéző időjárás ellenére sem maradtak otthon.

A kastély kapuja alig nyílt ki, hamarosan benépesült a gyönyörű épület. Sőt, akadtak, akik az előbb említett zord körülmények ellenére is körbejárták és megcsodálták, a páratlan miliővel rendelkező kastélyparkot és tavat.

Az emeleten külön szobát nyitottak a kézműveskedni kívánó gyerekeknek és felnőtteknek. Fakorongra rajzolt húsvéti figurák kellették magukat, arra várva, hogy ügyes kezek kiszínezzék őket.

A tematikus tárlatvezetés mellett lehetőség nyílt a toronyba is fellátogatni és onnan megcsodálni, az elénk táruló parkot és az azt körülölelő tájat.

Húsvét vasárnap és hétfőn, tojás keresős játékkal is kiegészülnek az ünnepi programok.