Tehetsége vitathatatlan

Meglepetéssel készült anyukájának. Az iskolai adventi előadásra készítette fel a hangját. Egyedül gyakorolt és énektanárával, Ádámné Németh Zsuzsanna segítségével készült az előadásra. Doma Erzsébet, Peresztegi Zsófi édesanyja nem sejtett semmit. Máskor is énekelgetett már Zsófi, mondhatni, mindennapos dolog ez nála, így nem tűnt fel senkinek, mire készül. A tojásra is csak annyit mondott: a Zsuzsa néni ajánlotta, mert ettől szebb lesz a hangja és a megfázására hivatkozott.

– Cukrot tettem hozzá, úgy tudtam megenni – somolyog a kislány.

– Zsófi, ha valamit a fejébe vesz, azt kitartóan véghez is viszi – mondja Erzsébet. A kijelentésre jön is a mosolygós bólogatás.

Vers- vagy mesemondás, éneklés egyre megy, szívesen áll közönség elé a 10 éves kislány

Mégis van valami, amiben kiemelkedő tehetsége van Zsófinak. Gyönyörűen énekel. Hozzáértők szerint, a népdalok illenek a legjobban a hangjához. Ezt a néhány hónappal ezelőtt, a Nádasdladányban megtartott énekversenyen elnyert, első hely is bizonyította.

Decemberben a mezőszentgyörgyi iskola adventi műsorába már külön Zsófit kérték fel, hogy énekeljen el egy dalt, ami az adventhez kapcsolódik. Erre készült olyan nagy elszántsággal, hogy még a nem kimondottan gusztusos, nyers tojást is képes volt bevállalni érte. A kislány sikere óriási volt, édesanyja meglepettsége nem kevésbé. Mindenki elolvadt a produkciójától.



Irány a Pesovár verseny!

Az előzményekre alapozva, januárban énektanára már határozott céllal kereste meg a szülőket: szeretné Zsófit benevezni a székesfehérvári Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Versenyre.

A megmérettetésre a kislány népdal csokorral készült. A szülők örömmel vették és támogatták a kislány nevezését. Az énektanárnő komoly tréningezésbe kezdett Zsófival és az összeállított népdalcsokorral, majd eljött a nagy nap.

– A babám kertjében, a Lassan, lassan kis pej lovam, a Sej bádogozzák a szent Sebestyén templomot és a Búza, búza, de szép tábla búza dalokat énekeltem. Az elődöntőben annyira nem féltem, de a döntőben már nagyon – meséli a dalos lányka. Ezen a ponton Zsófi már majdnem feladta, ezt édesanyja is megerősíti.

– Nagyon féltem, hogy elakadok, hogy nem bírom elénekelni. Vagy elsírom magamat. Vagy nem bírom elkezdeni az éneklést. De aztán már azt éreztem, hogy kár volt ennyire izgulnom.



A cél előtt majdnem feladta

Zsófi az elődöntőben 508 jelentkezők közül jutott tovább, az első 63 közé. Az énekverseny döntőjét március 30-án rendezték, ahol Zsófi arany minősítést kapott. Hihetetlen volt az öröm otthon és az iskolában is. Mind a szülők, mind a tanárok nagyon büszkék a mezőszentgyörgyi aranytorkú kislányra.

Még nincs pontos elképzelése a kis pacsirtának, merre szeretne tovább indulni. Az útja elején tart, de egyvalamiben már most biztos, népdalénekes akar lenni. Édesanyja egyetért tanárával: Zsófinak, olyan énektanára van szüksége, aki kifejezetten a népdalokkal foglalkozik, és képes segíteni Zsófit a további fejlődésben.

Addig is énekel mindenhol és mindenkor. Reggeltől estig. Amíg édesanyjával beszélgetek sem hagyja abba a dúdolást. Láthatóan ez a világa Zsófinak és úgy néz ki, a jövője is.