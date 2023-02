Tizenegy fantasztikus fotó érkezett be a felhívásra a könyvtárba, jobbnál jobb gondolatokkal a versenyzőktől. – Hét család regisztrált a pályázatra, így összesen 11 gyerek és egy felnőtt vett részt a játékban – büszkélkedett az adatokkal Sipos-Dávid Beáta könyvtáros. Így a nevük bekerült egy sapkába, és abból húzták ki a nyertesek nevét. Mivel három ajándék könyv állt a könyvtár rendelkezésére, ezért a résztvevőket családonként csoportosították, ezzel is nagyobb esélyt adva arra, hogy egy családba legalább egy könyv bekerülhessen. Ezáltal összesen hét kis cetlire szűkült a versenyzők (családok) száma. – Akiknek pedig nem sorsolták ki a nevét, azok se keseredjenek el, mert lesz majd még hasonló lehetőség! Nekik egy szép oklevéllel szeretnénk majd kedveskedni, amelyet szintén a könyvtárban tudnak átvenni – szólt az üzenet Beátától. Amint az ajándék könyv (Volt egyszer egy mackó) ajánlóján is olvasható:

„A Micimackó megjelenésének 95. évfordulója alkalmából a rendkívül tehetséges író, Jane Riordan egy csodálatos történetgyűjteményt írt, amely A. A. Milne-hez hűen varázslatos világokat idéz meg. A kötet méltó tisztelgés a világ leghíresebb medvéje előtt, és tökéletes alkalom arra, hogy újra találkozhassunk kedves barátainkkal, s megtudjuk, mi minden történt velük, mielőtt a százholdas pagony lakói lettek. A könyvet gyönyörű illusztrációk is díszítik, amelyeket Mark Burgess készített E. H. Shepard stílusában.”

Biztos vagyok benne, hogy szülő és gyermek egyaránt élvezettel fogja olvasni vagy csak hallgatni e könyv tartalmát. Íme a nyertes gyerekek névsora, a sorsolás sorrendjében, az első három nyertes könyvjutalomban részesül: Mester Máté, Kuglics Bianka (a mellékelt képen is ő látható a könyvtárossal), a Kázik testvérek – Péter, Gergő, Kamilla. Az oklevelet kapó pályázók névsora pedig: Pitmann József, „Domi” és a Rácz testvérek – Botond, József, Jázmin, illetve Hutvágner Lili.