– Az első világháborútól egészen a legmodernebb korig hoztunk hatástalanított fegyverzeti anyagokat, haditechnikai eszközöket – mondta a feol.hu-nak Polgár Attila.– Ami látható, az elég vegyes a származását tekintve, hiszen a kiállítási tárgyak egy része több ország hadseregében is előfordult annak idején. Mégis, elsősorban olyan fegyvereket mutatunk be, amelyeket a Magyar Honvédségnél használtak, elég nagy korszakot ölelve fel. Főleg lőfegyvereket, puskát, géppuskát és géppisztolyt hoztunk, de vannak egyenruhák, azaz bábukat öltöztettünk be, és igyekeztünk életképeket is összeállítani.

A felcsúti művelődési ház háborús időket idéz néhány napig

Forrás: Tihanyi Tamás

Bár pénteken volt 104 éve, hogy 1918. november 11-én a fegyverszünettel véget ért a Nagy Háború, a megnyitó időpontjához egy másik dátum is közel esik.



– Rövidesen emlékezünk a doni áttörés nyolcvanadik évfordulójára – folytatta Polgár Attila. – A felcsúti kiállításon ezért is látható egy olyan katonai viselet, amely jellemző volt a Don partján szolgálatot teljesítő magyar honvédekre a második világháború idején.



A helyi művelődési házban a tárlat ezen a hétvégén és hétfőn, minden nap reggel 8-tól 18 óráig, kedden délután pedig még 14 óráig látható, addig ingyenes belépéssel várják a látogatókat. Polgár Attila hivatásos katona, aki már gyermekkora óta gyűjti a fegyvereket. Ez amolyan hobbija, amivel édesapja, Polgár Zoltán nyomdokaiba lépett, aki már a nyolcvanas években foglalkozott katonai hagyományőrzéssel.



– Én ebben nőttem fel, és ma már ketten gyűjtjük a fegyvereket és próbáljuk a magunk módján bemutatni közel száz év haditechnikájának a fejlődését – fogalmazott Attila.