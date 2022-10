Az 1983 óta működő Budapest-Újpest-Kertvárosi Szt. István Templom Laudate kórusa Károlyi György párja, Angelica asszony meghívására érkezett. A program kizárólag imákból állt, ugyanis a kórus egy zenébe foglalt imafüzért adott elő az apró, de kiváló akusztikával rendelkező kápolnában. Nemcsak az oltár előtt, a karzaton is megszólaltak a hegedűk, és míg lent brácsa és cselló emelte ki a hangjukat, addig a karzaton orgona adta az alapját a hegedűszónak.

Az esemény első zeneműve egy Pater noster volt Stravinsky kottájából. Ezt követte 10 Ave Maria, köztük Liszt, Schubert vagy éppen a kortárs Claudio Macchi szerzeménye. Az énekelt, megzenésített Rózsafüzértizedet, egy Gloria patri zárta. Több olvasógyöngyöt adtak elő közösen, vagyis zenélve és énekelve, de akadt olyan is, amikor csak a Quattro Soggetti vonósnégyes által megszólaltatott hangszerek imádkoztak a Szent szűzhöz, és volt amikor csak a kórus zengett zene nélkül az ég felé, betöltve imájával a teret.

Az eseményen Sebők Irén vezényelt, aki nemrég kapta meg a Laudate kórust. A karvezető azt mondta: -Számomra ez egy nagyon kedves hely és jó az akusztikája is. Angelica asszony meghívására többször is jártam már itt korábban és arra gondoltam, hogy érdemes lenne elhozni ezt a kórust, ugyanis a tagok nem nagyon ismerték ezt Fehérvárcsurgót, a kastélyt és benne a kápolnát. Nem mellesleg, ha már egy zenei együttes elmegy valahova, akkor természetesen szerepel is.

Külön érdekessége a kápolnában tartott hangversenynek az, hogy nem csak a kórus, hanem Sebők Irén hangszeresei, sőt maga a karnagy is játszott egyet az Ave Maria sorból, vagyis szólóhangszerek is szerepet kaptak a telt házas előadáson.