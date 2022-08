Idén novemberben lesz öt éve, hogy először színpadra állt az ercsi kötődésű, ambiciózus helyi és környékbeli színházszeretőket egybegyűjtő amatőr társulat. A Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely előadásai rendre minőségi színházi tartalommal töltik meg a megye településeinek kulturális színtereit. Kicsit több mint egy év közös alkotómunka után döntött úgy a társulat, ideje kipróbálni egy új formátumot is, így született meg 2019 januárjában az első lakásszínházi produkció.

– Szerettünk volna valami újat bevinni a társulatba, mert addigra már volt két egész estés előadásunk, amivel jártuk Fejér megye településeit, de hiányzott még valami, szerettünk volna kisebb lélegzetvételű pódium-előadásokat is csinálni. Ezek átlagosan 45–60 percesek, tematikusak, egy adott ünnepre, jeles napra készülnek, illetve vannak olyan előadásaink is, amelyekben kerek évfordulót ünneplő személy élettörténetét, munkásságát mutatjuk be, ilyen volt például a 100 éve született Nemes-Nagy Ágnes élete ihlette előadásunk – beszélt a formátum sajátosságairól Murzsa Kata, a színjátszó műhely vezetője. Mint mondta, a társulat és a helyi közönség számára is egészen új élményt adott a megszokottnál közvetlenebb, bensőségesebb előadásforma.

– A lakásszínháznak van egy sokkal belsőségesebb hangulata, a közönség lelkileg és fizikálisan is közelebb van hozzánk, szűkebb a befogadótér, ettől egészen más hangvételű előadásokat lehet csinálni. Tulajdonképpen személyes vendégeink azok, akiket a lakásunkba fogadunk, még akkor is, ha ez egy színházi előadás – magyarázta Kata, aki saját otthonát áldozta fel a színház oltárán, így olykor a nappalija, máskor az udvara adott otthont előadásaiknak.

Az Álarcok című előadást legközelebb Pázmándon láthatja a közönség

Forrás: Murzsa Kata

– Kicsi koromban is az a típus voltam, aki szeretett mindig az első sorban ülni színházban és moziban is. Szeretem, amikor „rám ömlik” az előadás. Nekem az a jó, ha minél közelebbről érzem, látom, tapasztalom az előadást. Egy lakásszínházi miliőben mindenki közel van: nézőként és játszóként is egészen más a megélés. Mindenkinek a szemébe lehet nézni, mindenkivel lehet kommunikálni. Az új formátum a közönségüket is arra késztette, lépjenek ki a komfortzónájukból. A megszokott játszó-néző távolság szinte nullára csökkent, ami a befogadóknak is új élményt adott.

– Amikor elkezdtük ezt a formátumot, érdekes volt számomra, hogy eleinte voltak olyan ismerőseink, akik nem akartak jönni. Aztán szépen lassan kiderült, hogy nehezebben tudják befogadni, hogy ennyire közel van az előadás, hogy egy kicsit ők is a részeseivé válnak. Van, akinek ez túl sok, és ezt el is tudom fogadni – idézte fel kezdeti tapasztalatait a színjátszó műhely vezetője. Természetesen a kezdeti „félelem” eloszlott, s a közönség nem csak megszokta, meg is szerette az új köntösbe bújtatott produkciókat. Az elmúlt évek során a lakásszínház „színpadára” álltak többek között a magyar kultúra napjára készült Menyecske-menyecske című, archaikus, modern balladákat és népdalokat felvonultató produkcióval, illetve összeállított a társulat egy nyári egyveleget is, amely zongorakísérettel előadott könnyed dalokat, magyar retró slágereket, operetteket és sanzonokat tartalmazott.

Feldolgozták továbbá Edith Piaf és Karády Katalin életművét, mely előadásokban a próza és a zene harmonikus egyveleget alkot. Készítettek Pilinszky-estet, illetve júniusban színre vitték Polcz Alaine életét és munkásságát. A társulat legújabb bemutatója Carlo Goldoni Mirandolina című vígjátéka volt.

A társulat legközelebb augusztus 13-án a pázmándi faluházban lép színpadra Álarcok című előadásával, augusztus 18-án pedig a Mirandolinát láthatja a közönség Perkátán. Az őszi szezont Ercsiben kezdik, az Eötvös-napok keretein belül szeptember 2-án a Hepp című vígjátékot mutatják be.