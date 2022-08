A résztvevők alkalmanként változtak, de a „kemény magot” nyolc fő alkotta – a legfiatalabb 14 éves volt - a Molnár Artúr, fotós vezette fotószakkörön, amelyet első alkalommal hirdettek meg a községben és amelyre mindenkit vártak, akár telefont, akár digitális fényképezőgépet használva szeretett volna jobban elmélyülni a fotózás rejtelmeiben. – Eredetileg úgy terveztük, hogy a falu életéből örökít meg mindenki különféle pillanatokat a jövő évre készülő naptárhoz, ám amikor megtudtuk, hogy az önkormányzat ad némi támogatást arra, hogy fotókiállítással zárjuk a szakkört, úgy döntöttünk, mutassa meg mindenki mire képes a kamerával! A résztvevők nagyon hamar belejöttek a komolyabb fotózásba, kis iránymutatással képesek voltak alkotni – ez már az egyszerű fotózásnál azért több – és nagyszerű képek születtek – mondta a szakkör vezetője, aki a vasárnap megnyílt kiállításon is hangot adott annak a véleménynek, miszerint amatőr fotósokhoz mérten remek fotók készültek.

Fotós: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

Sokan azt hiszik, fotózni nem nagy mutatvány! Ez persze, ha az ember minőségi végeredményt szeretne, nem annyira könnyű, mint amilyennek tűnik. Látni és láttatni is tudni kell! Ehhez pedig észre kell venni a jó témát, illetve meg is kell tudni mutatni az általunk felfedezett értékeket. A technikai ismereteken túl ez is a szakkör egyik célja volt. Az pedig, aki megnézi a falakra került fotókat, látni is fogja mindezt. A kifüggesztett képek valóban gondosan készült, hangulatos, Iszkaszentgyörgy főként épített örökségét, azok értékét jól visszaadó felvételek.

A szakkör résztvevőinek fotóit Budapesten az Ari Kupsus Galériában is kiállítják majd.