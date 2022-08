A Nemzetközi Egyházzenei Szövetség több évtizedes múltra tekint vissza, céljuk: imádkozni és énekelni a világ békéjéért, egységéért. A szövetségnek 43 ország tagja, amelyek több mint 1000 kórust egyesítenek. A krakkói találkozón 21 kórus vett részt Lengyelország minden tájáról, de Ukrajnából, Magyarországról és Fehéroroszországból is jöttek kórusok. A székesfehérvári együttes kiemelt vendégként érkezett a programra.

A krakkói találkozó a “Veni Sancte Spiritus” jegyében zajlott, ahol minden nemzet a saját nyelvén imádkozott július 30-án, szombaton Marek Jędraszewski krakkói érsek celebrálásával. A liturgikus eseményeket kóruskoncertek kísérték, így a vallási program egyben zenei kulturális élmény is volt.

Forrás: Zemlényi Katica

A fehérvári kórus nagy sikerű koncertet adott Krakkó gyönyörű Jézus Szíve templomában azzal a neves Pueri Cantores Tarnovienses ifjúsági férfikarral, akiknél 30 évvel ezelőtt indult el az egyházi kórusszövetség. A közönség hosszú percekig tartó álló vastapssal köszönte meg a felemelő zenei élményt és a közös kórusművet.

– A Pueri Cantores a hit és az élet iskolája, az Isten és a felebarát iránti szeretet iskolája, a különleges szolgálat iskolája az Egyházban és az Egyházért. Szükségünk van ilyen iskolákra! – mondta Stanisław Dziwisz bíboros a záró szentmisén a II. János-Pál Szentélye katedrálisban. A nagy pápa lelke érezhetően áthatotta a rendezvényt és a résztvevőket.

Forrás: Zemlényi Katica

– Nagyon örülünk, hogy mi is részesei lehettünk ennek a felemelő zenei és lelki eseménynek. Rendkívül megtisztelő, hogy most már a Vox Mirabilis Kamarakórus is hivatalosan tagja ennek a nemzetközi kórusszövetségnek. Visszavárnak minket Krakkóba, de Tarnovba, Żoryba és Wodzisławba is kaptunk meghívást, sőt szeretnék a szövetség vezetői, ha rajtunk keresztük szerveződne Magyarországon a Pueri Cantores - ennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhetett volna minket! – mondta Zemlényi Katica művészeti vezető.