A hivatalos délutáni megnyitót követően – amelyről mi is beszámoltunk – a napközi programokat felcserélte az esti pörgés: minden színpadra érkezett egy-egy előadó, hogy az előtte (előttük) sorakozóknak felejthetetlen élményeket nyújtson. A nagyszínpadoknál, az arénáknál és a többi stage-nél T.Danny, Berkes Olivér, a Sub Bass Monster, Lil G, a ValMar, Willcox, Metzker Viktória, a Mörk vagy éppen a BSW váltották egymást. Már a felhozatalból is jól látszik, hogy igaz a közhely: mindenki megtalálhatta a magának tetsző produkciót. Ráadásul, mint azt a fesztiválszervezők közreadták, már az első igazi bulinapon megdőlt az eddigi rekord – a rendezvény történetében még sosem voltak ennyien a nyitónapon.

Egy kis kitérő. Ezúttal a parkolást is volt lehetőségünk élesben kipróbálni. A kordonokhoz állított EFOTT-stábtagok készségesen segítettek a célba juttatásban, 21.45 környékén még hely is akadt. Leültetett autóval azért kevésbé ajánlott a helyszínre érkezni, mert a gidres-gödrös utak nem barátai a járműnek. (Ennek ellenére egy Mustang is megfért a parkolók között.) S ha már utak: fesztivál lévén a "dress code" természetesen a könnyed nyári viselet, de ha már az ember veséje nem porzik, a talpa és minden egyes testrésze várhatóan fog, mert eső híján bizony a porfelhő is egy külön látványelem a területen. Szóval érdemes ennek megfelelően cipőt s egyéb ruhaneműt húzni.

Hangulatvideó:

Vissza a bulikhoz: a sátrakban és a szabadtéri koncerthelyszíneken egyaránt tömegek álltak, ha pedig éppen nem volt olyan előadó, aki elnyerte volna a szórakozók tetszését, hát egyéb attrakciók után kutattak az emberek. Ilyen volt az óriáskerék és a kilengő-forgó "óriáshinta" is. Az éhséget hot doggal és pizzával is csillapítani lehet, italból pedig az alkoholmentestől kezdve az alkoholosig széles a választék. Többen éltek is a kipróbálás lehetőségével.

Az ismert személyiségek közül mi magunk a rádiós-tévés, Velencén élő Rákóczi Ferit láttuk személyesen, de a közösségi oldalak tanúbizonysága szerint a többi között Sebestyén Balázs műsorvezető is a Velencei-tó partjára érkezett, hogy kikapcsolódjon.

A koncertek ma a Wellhellóval, Paulinával, a Hősökkel, a 40. születésnapját ünneplő Pixával, Kis Grófóval, Lotfi Begivel és a ShyGys-zal folytatódnak.

Képgalériánk: