A Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban naponta változó témával, kézműves mesterséggel tábort az M-ART Egyesület. Augusztus második hetében a Szépművestár oktatói vezetik a foglalkozásokat. A napokat úgy alakították ki, hogy kezdő és haladó egyaránt megtalálhassa a számára megfelelő programot. A résztvevők ötleteket, mintákat, a mintadarabok elkészítéséhez anyagismeretet kapnak. A mesterek irányításával minden témanap végére a tárgyak el is készülnek, s azonnal használatba is kerülhetnek. A tábor első napján övtáska készül Sajtos Szilvia nemezkészítő, népi iparművész vezetésével, míg kedden szappantartót vagy gyümölcsös tálat fonhatnak vesszőből Hajdú Marcsi kosárfonó szakmai útmutatója mentén. Szerdán Ticzer Bea bőrműves mutatja meg, hogyan készül toll- vagy kulcstartó bőrből, majd csütörtökön Kovács Kata csuhéfonó mutatja be, hogyan születik alátét és tálka csuhécsomózással. A hét zárónapján Dukát Judit gyöngyfűzővel pénztárca vagy szemüvegtok alkotható gyöngyhímzett díszítménnyel. A tábort a jelentkezés sorrendjében töltik fel. További információ kérhető a [email protected] e-mail címen.