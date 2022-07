Németh Orsi és Tárnok Orsi ékszerkészítő anya-lánya páros valósította meg a Mi Udvarunk programot, melynek apropóján gyakorlatilag saját portájukon várják az érdeklődőket szerdától vasárnapig.

– Az ötlet még a covid idején fogalmazódott meg bennünk, amikor rájöttünk, hogy nem csak „kívülről” vagyunk bezárva, de „belülről” is. Nyitni akartunk ezért a közösség felé – fogalmazta meg az édesanya, akit megviselt, hogy beszűkültek a kapcsolataik. – Azt vettük észre azonban, hogy az ékszereink kapcsán az emberek összekapcsolódnak, beszélgetnek egymással, mintha valamiféle közösséget alkotnának. Mi pedig szeretjük őket, így jött az ötlet, hogy kinyitunk itthon. Mivel nem megyünk egy megszokott rendezvényre július végén, amelyre huszonévig jártunk, így megcsináljuk itthon azt, amire mi vágyunk.

Forrás: S. Töttő Rita / FMH

Aki Orsiékhoz érkezik, workshopokra, memóriajátékokra jelentkezhet, megnézheti Cech Gábor fantasztikus fémszobrait, vasárnap 18 órakor pedig Los Andinos koncert lesz. A házigazdák hagyományt szeretnének teremteni a programból. Németh Orsi így mesélt magáról:

– Én már 10 évesen ékszereket készítettem, vannak ismerőseim, akik ezeket meg is őrizték. Mindig kézműveskedtem, kerámiáztam, szobrokat készítettem, szőttem, megtanultam varrni, hímezni – egyszóval mindent, amit csak lehetett – emlékezik az édesanya, akihez csatlakozik lánya is: – Igen, majd amikor anya kirepült, megszülettem én, és folytatódott a kézműveskedés az én életemben is.

Forrás: S. Töttő Rita / FMH

Tárnok Orsit senki nem kényszerítette arra, hogy ő is ebbe az irányba tartson: – Anya, ha kérdeztem, megmutatta, mit hogyan kell csinálni, de soha nem volt ez kényszer. Olyannyira nem, hogy először egészen más irányban tanultam tovább. Mégis rájöttem, hogy ötvös szeretnék lenni, így elvégeztem a főiskolát.

– Olyannyira nem volt ez kényszer, hogy vásárokba sem vittem – meséli az anyuka, aki eredetileg óvónőként dolgozott. – Nem készítettük erre a pályára, de azt tudtam, hogy azt a sok tudást, amit felhalmoztam, egyszer mégiscsak szeretném valakinek átadni – ha nem neki, akkor valaki másnak. Ezt mondtam neki 13 éves korában, amikor már javában készítette a saját dolgait is. Erről azonban többet nem beszéltünk, az élet maga alakította az utat.