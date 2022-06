A 95 éves Bakos Gyuláné hímző, népi iparművész csodálatos munkái mellett kiállították K. Nagy György fazekas, népi iparművész alkotásait is. a M-ART Egyesület székhelyén szervezett tárlatmegnyitón Gonda Emma, a M-ART alelnöke mondott köszöntőt, de eljött az eseményre a 95 éves művésznő is. Az ő munkásságát Szíjj Ágnes méltatta, a tárlatot pedig Komjáthi Tamásné, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) alelnöke, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg. Fellépett az eseményen a helyi Iglice népdalkör, valamint Varró János népzenész is.