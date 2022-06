Kiss Gyuriék lakásában még a lábtörlő is hanglemez formájú – mint kiderült, egy kedves barát gondolta úgy, hogy ezzel a jópofa meglepetéssel kedveskedik a zenekedvelő, jazzben otthonosan mozgó tulajdonosnak. A nappali szoba polcain azonban nem bakelitlemezek láthatók, hanem mutatós csomagolású CD-k – Gyuri azt mondja, hogy ezek minősége is van olyan jó, mint egy bakelité, hiszen a jó hangzás úgyis a lejátszón múlik.

Szóval ő már évekkel korábban eladta a feketén fénylő lemezeket, és CD-ken gyűjti kedvenc előadóit. Hobbija egyben a munkája is, hiszen lemezeket ad el, korábban még egy nagyáruházban is dolgozott. Így aztán jól ismeri a zenei piacot, különösen az őt érdeklő műfaj, a jazz terén. Ebből sem a mainstream irányzatokat kedveli igazán, hanem a szűkebb rétegnek szóló avantgárd stílust, amely Magyarországon élőben még tíz évvel ezelőtt is csak ritkán jelent meg. Ezért Gyuri sokszor egy-egy koncert miatt indult el Olaszországba vagy Ausztriába.

Idővel egyre több zenészt ismert meg, és rájött, hogy nem lehetetlen vállalkozás elhívni őket Székesfehérvárra koncertezni. Igaz, ehhez kellett közönséget is szervezni, de addigra Gyuri ismerősi köréből már kialakult egy mag, amely igényelte a jó, minőségi, különleges zenét. Gyuriék még jazzklubot is csináltak, és persze részt vettek annak idején a legendás fehérvári jazzfesztiválokon és -koncerteken A Szabadművelődés Házában, a volt megyei művelődési központban.

A műfaj iránti rajongás egyébként még tizenévesen kezdődött, amikor Gyuri maga is zenélt, gitározott. Megismerte a legendás fehérvári zenészt, Siklósi Imrét, vagyis Sikit, aki később az RH Pozitív zenekarral játszott. Ez a barátság sokat nyomott a latban, hiszen Gyuri nagyon sokat tanult Sikitől, aki rengeteg lemezt adott neki, illetve rávette, hogy megtanuljon például bendzsózni, furulyázni. Mindez az előnyére vált, és aztán egy évig együtt is játszott Siki korábbi zenekarával.

Mivel azonban Gyuri Pestre került, abbamaradt a zenei pálya, és ez később sem folytatódott komolyabban, megmaradt hobbinak, például a Testcselpuszi vagy a Vax Múzeum zenekar révén. S mellé került még a rajzolás, a fotózás – a művészeti érdeklődés tehát bőven megvolt, ám egyikből sem lett szakma. Idővel a munka mellett jött a koncertszervezés. Az elsőt Gyuri még az ős Kortárs Művészeti Fesztiválon belül szervezte 2007-ben, a Helyőrségi Klubba. A vendég a dán Strange Party Orchestra volt, akik Jászberény című számukkal keltették föl a szervező érdeklődését – a megkeresésük után pedig kiderült: fogalmuk sincs, hol van Jászberény, csak ráböktek a térképre, hogy címet adjanak az egyik számuknak… Végül is Fehérváron nagy sikert arattak.

Innen aztán nem volt megállás, és kezdetben ritkábban, majd az elmúlt években egyre gyakrabban kérték és kérik fel Gyurit koncertek szervezésére. Neki köszönhetően játszott nemrég Fehérváron például Mats Gustafsson vagy Ken Vandermark, de Hamid Drake, Joe McPhee, Chris Corsano, Joe Fonda, Jon Irabagon, Barry Altschul, Paal Nilssen-Love is felléptek itt. A magyarok közül a Szabados György köréhez tartozók – például Dresch Mihály, Benkő Róbert, Geröly Tamás és Grencsó István – neve hangzott el Gyuritól.

Aki arra is büszke, hogy vidékről egyedül őt hívták meg tavaly a budapesti, ALT BP című kortárs művészeti eseménysorozatra, amelyen a műfaj legfontosabb koncertszervezői voltak jelen egy kerekasztal-beszélgetésen. Az elmúlt időszakban az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral is szorosabb lett a kapcsolata. Az általuk tavaly ősszel indított kortárs zenei sorozat első koncertjére hívta meg a svéd Mats Gustafssont, aki elementáris erejű produkciót mutatott be. Közös tervek vannak még, idővel pedig kiderül, mire van lehetőség. Az Egyházmegyei Múzeumtól ugyancsak megkeresték: Smohay András igazgató arra kérte, hogy egész évre szóló koncertsorozatot szervezzen, havi egy alkalommal.

Ezen belül kerül sor június 25-én, szombaton, a Múzeumok Éjszakája keretében a Geröly Space Quintet feat Kitzinger Gábor fellépésére fél 9-től. Ezután is havonta várható koncert, egészen februárig.

Geröly Tamás jazzdobos szólója:

The Thing trió Mats Gustafssonnal:

A DKV trió: