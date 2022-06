A színész-rendező köszöntőjében elárulta, a magyar kereszténység és a magyar államiság bölcsőjéhez zarándokolni mindig különleges, és nosztalgikus érzésekkel tölti el. Nemes egyszerűséggel csak annyit mondott: „Ez egy szent hely, jó itt lenni!" Felelevenítette, hogy anno iskolásként még itt hallgatta végig édesapjával Balczó András Müncheni diadalát, de azóta is számos alkalommal megfordult már az emlékhelyen, aminek most nem csak baráti, hanem szakmai okai is vannak. Kiderült, hogy Szabados György történésszel közösen megkezdték új filmjének történelmi előkészületeit, ami Szent István királyról szólna. Ezért is tartotta fontosnak megtekinteni a Nemzeti Emlékhely mellett a Királyok és Szentek tárlatát is.

Kérdésünkre reagálva mosolyogva hozzátette, hogy nagyon is örülne, ha újra felépülhetne a magyarság ikonikus épülete, a Koronázó Bazilika, már csak a film miatt is, de azt nem tudta megmondani, hogy ennek van-e realitása.