A hagyományoknak megfelelően ezúttal is a Római városrészben található kőtárban lesz az ingyenes program központi helyszíne. A kínálatban szerepel a többi között kézműves-foglalkozás, római kori játékok, szakvezetés a kőtárban és a szomszédos fürdőben, valamint vetített képes ismeretterjesztő előadás is, Szülés és nőgyógyászat a római korban címmel. Érdekesnek ígérkezik a szakvezetés is: Keszi Tamás régész szakvezetésével a szabadtéri lapidáriumot, a katonai tábor feltárt objektumait és a római kori fürdőt ismerhetjük meg.