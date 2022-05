Tűzkő Sándor, Andrássy Máté (képünkön ők), valamint Kiss Diána Magdolna és Varga Gabriella improvizált hétfőn este a Vörösmarty Színház kávézójának színpadán az Ugorj be most! című előadásban. A közönség derült, kiderült, hogy Varga Gabriella hadar a legjobban, hogy Tűzkő Sándor, a társulat egykori tagja imád visszajárni Fehérvárra, s az is, hogy az este bevételét a szervezők, az Értékmentők csapata az Alba Regia Polgárőr Egyesület javára ajánlotta föl. Munkájukat segítendő.