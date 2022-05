Az erdélyi Tusnádfürdőről, Rétyről és a kárpátaljai Csapról is megérkezett a kicsiny küldöttség – utóbbiaknak különösen örült mindenki, ismervén a szomorú helyzetet. A Bicske Szíve Parkban harminchat csapat versenyzett, köztük a csapi testvértelepülésiek is főztek. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné polgármester, többen képviselők, szervezők és a csapi vendégek álltak össze a fotón, amely tükrözte a hagyományos rendezvény hangulatát.

Csapról érkezett Balogh Oszkár, a KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) tagja, csapi városi tanácsnok, Balogh Lívia, az ungvári járási alapszervezet elnöke, megyei képviselő, Szabó Erika, Hunk Ilona csapi képviselők – összesen tizenegyen. Aggodalmukról számoltak be, tartottak tőle, hogy nem tudnak Bicskére utazni. Szerencsére akadály nélkül határt léptek, s bár egyelőre náluk nyugalom van, a gazdasági következményeket ugyancsak megérzik Kárpátalján is. Reménykednek, bizakodnak, mondták el a néhány gondtalan napon Bicskén. A főzőversenyen a helyi politikusok háziasszonyi mivoltukban is bemutatkoztak, s elkészítették otthoni ételüket: a tormalevélbe töltött kukoricadarás füstölt húst édes káposztával, s a friss káposztalevélbe göngyölt rizses töltelékes változatot.

A bicskei vezetők és a rétyi testvértelepülésiek

Az erdélyi Kovászna megye Réty községét négy település alkotja, 2400 lélekből áll a testvértelepülés. Péter József alpolgármester hozta el a kis küldöttséget 800 kilométernyi távolságból az anyaországba, elkísérte őt felesége, Péter Annamária. Módi Kóréh Sándor önkormányzati képviselő 2001-ben járt először Bicskén, most párja, Kovács Melinda is vele tartott. A tusnádfürdői hatfős delegációt Butyka Zsolt polgármester vezette – a Bicskei Napok megnyitójára ők is megérkeztek Székelyföldről, a Hargita megyei nevezetes fürdőhelyről.