Ez utóbbi nem tévesztendő össze a frontális, inkább felnőtteknek való tárlatvezetésekkel. Ez nem frontális tudásátadás, a célja, hogy élményt szerezve ismerjék meg a gyerekek az adott kiállítást, és ami mögötte rejlik. A fehérvári kulturális intézmény múzeumpedagógus gárdája üti nyélbe a foglalkozásokat. – Alsósok, felsősök és középiskolások számára egyaránt készültünk foglalkozással. Mivel a 17 teremben rengeteg látnivaló van, ezért igyekeztünk mindegyik korosztály számára, szinte termenként kiemelni egy-egy olyan tárgyat, ami az adott témát, a terem tematikáját híven tükrözi, és lehet róla kicsit beszélni. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek önállóan is barangolhassanak – feladatlapok, kalandlapok segítségével –, és önállóan, kis csoportokban fedezhessék fel a kiállítás kincseit – mondta el lapunknak Haraszti Zsigmond foglalkozásvezető.

Az egyik első állomáson például efféle szövegbuborékokat kapnak a kezükbe a diákok: „Egy király koronája vagyok. Egyszerűnek tűnök, de nagyon tiszta ezüstből készítettek el a király temetésére.” Vagy: „Szerepel rajtam annak az országnak az uralkodója, ahol készültem. Kezében hosszú rúdon kis zászlót tart, ami itt a jogarnak felelt meg.” Itt az a feladatuk, hogy a termeket járva megtalálják, melyik tárgy mondhatta volt ezt vagy azt magáról – ha tudna beszélni! – egyes szám első személyben.

A múzeumpedagógiai foglalkozások kiemelt témái között sok más mellett ott van Szent István kardja, a honfoglaló magyarság tarsolyviselete, a koronázási palást XVII. században készült, így önmagában is muzeális értékű másolata és az Aranybulla is. A felfedezős barangolást kézműveskedés zárja. A kisebbeket a középkori ötvöstechnikákra vezetik rá papírmakett-modellezéssel, a nagyobbakkal pedig a korabeli kalligráfia felé is kikacsintanak, tustintával festenek iniciálékat, margináliákat.

A 90 perces foglalkozásokra az ország minden tájáról jönnek. – Gyakorlatilag egymásnak adják a kilincset a diákok – mondta Haraszti Zsigmond. – Legegyszerűbb, hogyha a [email protected] e-mailcímre küldenek érdeklődést a pedagógusok. Érdemes minél előbb jelezni a látogatási szándékot, mert szerencsére tele vagyunk csoportokkal.