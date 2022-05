Székesfehérvárhoz, a Szabad Színház társulatához is nagyon kötődött Börcsök Enikő Jászai Mari-díjas színésznő, aki tavaly, éppen a születésnapjának hajnalán, január 28-án hunyt el, 53 évesen.

Temetésére Fehérváron került sor, és az itteni színész barátok, tisztelők azóta is nagy szeretettel emlékeznek rá. Ezért is gondolták úgy: itt az idő végre megvalósítani egy régóta dédelgetett álmot, vagyis a Börcsök Enikő Gyermek- és Ifjúsági Színházat (BE Színház), amelyet maga a színésznő is szeretett volna életre hívni.

A Szabad Színház társulatának és az egyesületnek a vezetője, Nagy Judit már közzé is tette a felhívást a közösségi médiában. E szerint alapító támogatókat és fehérvári otthont keresnek. A részletekről Judit kérdésünkre elmondta: mivel Enikő a társulatnak is tagja volt egy ideig, illetve itt van a sírhelye, mindenképpen Fehérváron képzelik el az intézményt, amelynek létrehozásában a színésznő korai halála miatt már sajnos nem tud tevőlegesen részt venni.

A helyszínről vannak elképzelések, de a megvalósításhoz szükséges a város támogatása. Az önkormányzatnál tudnak a tervről, hiszen Nagy Juditék korábban ismertették azt, ám az elvi támogatás mellett konkrét lépések még nem történtek.

Nagy Judit, a Szabad Színház vezetője

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az ötletgazdák egyelőre azt várják, hogy a színházszerető közönség – akár egyének az adó 1 százalékának a felajánlásával, akár szervezetek, intézmények, közösségek – támogassa, ami már jelzésértékű lehet a döntéshozók felé. Aztán tovább kutatják a lehetőségeket.

Nagy Judit régóta foglalkozik fiatalokkal. Elmondta: a Szabad Színház nyolc éve végez iskolarendszerű művészeti képzést, felmenő rendszerben. Jelen pillanatban a Vasvári Színpaddal együtt három utánpótláscsoportjuk van. A fiatalokat fokozatosan szeretnék bevonni a felnőtt társulat munkájába, ám többen megpróbálják a Színművészeti Egyetemet, a gyerekek egy része pedig professzionális színházban is játszik gyerekszereplőként.

A BE Színházba – amelyet egyébként országos hírűvé kívánnak tenni a Lakner Bácsi Gyermekszínháza által képviselt szellemi értékek alapján – ezeket a csoportokat is be szeretnék vinni, de két csapásirány lenne. Az egyik a művészeti, tehetséggondozó: az intézmény segíthetné egyrészt a művészeti, színészi pályára készülőket, másrészt hozzájárulhat az egyéb pálya alakításához. A másik a mentálhigiénés vonal, amely a gyermekek lelkiállapotával foglalkozik. Lehetnek akár olyan fiatalok, akiket a színházi közeg, ez a fajta megnyilvánulás esetleg átlendít egy magatartászavaros helyzeten. A megcélzott korosztály a kisiskolástól a 18 évesig terjed. Már most is nagyon jó látni, ahogyan a nagyobbak terelgetik a kisebbeket, akár a szövegtanulásban, akár egyéb praktikus ismeretekben – fogalmazott Judit.

Jelenleg tehát ezen a munkán van a hangsúly amellett, hogy a csoportoknak, a próbáknak is új állandó otthont kell keresni, hiszen a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központból ki kellett költözniük, a Fő utcai Igéző összművészeti központ pedig csak előadáshelyszín.