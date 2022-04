Világokat járhatunk be, új teremtményeket fedezhetünk fel, végtelen élményekkel gazdagodhatunk általuk, a megsárgult lapok, s illatuk különleges varázsáról már nem is beszélve. Mindez a szeretet pedig egyeseket arra sarkall, hogy másokkal is megosszák. Többek között ilyen a Pákozdon élő Molnár Nelli is. Immáron húsz éve gondoskodik a falubeliek szellemi táptalajaként szolgáló helyi könyvtárra, a könyvtárosok világnapja alkalmából beszélgettünk vele munkásságáról és természetesen a könyvekről.

Mint életünk minden szegmensét, úgy a könyvtár életét is kicsit megbonyolította a koronavírus-járvány, legnagyobb sajnálatra pár olvasó lemorzsolódását eredményezve. Bár programokat nem tudtak tartani, igyekezett Nelli a számára elérhető eszközökkel fenntartani a kapcsolatot az olvasókkal. Csüggedésre azonban semmi ok, hiszen megtudtuk, hogy mindig vannak új beiratkozók, valamint visszatérők is. Egyedül talán a középiskolás korosztály az, ami hiányzik.

Egyik lelkes olvasója az intézménynek jelenleg egy könyvklub megszerveződését igyekszik valóra váltani, Nelli pedig azt tervezi, hogy a nemrégiben, három helyi írónőnek is megjelent művét bemutassák a nagyközönségnek.

Mint mondja, az ő könyvtáruk, nem egy sima könyvtár, hanem egy közösségi színtér is, többen vannak, akik a heti két nyitva tartási nap mindegyikén tiszteletüket teszik, és ez az, amit annyira szeret a munkájában, az emberi kapcsolatokat. Sokszor bízzák az olvasók Nellire magukat, s kérik, válasszon nekik ő könyvet a kölcsönzésre, majd boldogan térnek vissza egy újabbért, hiszen bevált az ajánlás.

Többnyire a bestseller könyveket keresi az olvasóközönség, alig fél tucatnyian olvassák csak a kortárs-, illetve szépirodalmat. Kis könyvtár lévén, az állománygyarapítás nem könnyű, viszont, erre nyújt tökéletes megoldást a könyvtárközi kölcsönzés.

Az idősebb korosztályú férfiak a harcokkal, háborúkkal foglalkozó könyvek iránt mutatnak érdeklődést

Forrás: Fodor Tímea / feol.hu

Az is észrevehető, mennyi minden múlik a borítón. Sokkal szívesebben emelnek le a polcról egy színesebb, figyelemfelkeltőbb példányt, mint egy egyszínűt például. A 21. században már nem olyan egyszerű megfogni az olvasót, minden érzékszervre hatni kell. Nelli mindig próbálja az olvasói igényeket szem előtt tartani és megfelelni nekik. Vannak kiszámíthatóbb időszakok, mint most a tavasz. Jelenleg a kertészkedéssel kapcsolatos könyvekre nőtt meg a kereslet.

És, hogy milyen haszna van az olvasásnak? Az egyik legjobb módja, hogy felturbózzuk képzelőerőnket. Javítja a helyesírási készségünket is, hiszen rögzülni fog az agyunkban, akarva-akaratlanul, valamint bővíti a szókincsünket.