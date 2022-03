Az alcsúti kastély és park alapítója, megteremtője, Habsburg József Antal nádor, a király helyettese dinasztiát alapított, leszármazottai ma is visszajárnak Alcsútra, Alcsútdobozra. A két község 1950-től képez egy közigazgatási egységet, József főhercegékkel kapcsolatban ezért csak az Alcsút nevet szoktuk említeni, ha a múltról esik szó. Az utódai közül tehát többen itt laknak Magyarországon, 1945-ös kényszerű távozásuk és a szocializmus évei után is kötődnek a hazához, magyarnak vallják magukat, mint Habsburg Mihály. Róla sokat írtunk a Fejér Megyei Hírlapban, miként Alcsút kastélytörténetéről is. Fáj a szívünk az elpusztult kastélyért, de az idő kereke nem fordítható vissza. Ezúttal egy fiatal és tehetséges levéltáros, a Mányon élő Nacsa Anett tartott előadást a Habsburg-ház nádori ágának megalapítójáról, aki 1796-tól haláláig Magyarország nádo­ra volt. Alapos és részletes előadást hallott a könyvtár közönsége Anett-től a témában, a fegyelmezett és precíz beszámoló mindazonáltal érdekes, izgalmas és főként személyes, emberi momentumokat is megmutatott a „történelemkönyvi” személyről.



A Nagy Károly Városi Könyvtárban a bicskei születésű Szolnoki Tamás régész vezeti a Szülőföldünk helytörténeti klubot, ő szervezi a „friss” szemléletű ifjú kutatókat, szakembereket a Bicske és környékéhez köthető témákban. Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető szívesen karolja fel az ifjú tehetségeket, a Szülőföldünk helytörténeti klub vezetője szavának súlya van e területen. Nacsa Anett Mányon él, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett, jelenleg a Habsburg Ottó Alapítvány levéltárosa. Módjában állt kutatni a legfrissebb hagyatékot, amelyet a nemrégiben elhunyt Habsburg Kinga, József nádor egyik ükunokája, az Alcsúton kisgyermekkorát töltő főhercegnő hagyományozott a Habsburg Ottó Alapítványnak. (Ottó egyik unokatestvéri ágából állt rokonságban a nádori ággal.)



A hosszú előadáshoz képeket vetített Anett, a történelmi szerepe mellett szép-szomorú szerelmi történetét is megosztotta az 1776-ban született arisztokratának. József nádor háromszor nősült, mindig szerelmi házasságot kötött, ami ritka volt abban a korban s abban a társadalmi státuszban. Sajnos első felesége, az orosz Alekszandra Palova Romanova belehalt a szülésbe, második felesége, Hermina Mária Anhalt hercegnő is harmadik gyermekük születésekor hunyt el gyermekágyi lázban. Harmadik felesége, Mária Dorottya württembergi hercegnő huszonegy évvel volt fiatalabb a férjénél, s öt gyermekkel ajándékozta meg Józsefet. A Nacsa Anett által előadott história már csak azért is könyvtárba való volt, mert az érdeklődést ugyancsak felkeltve további olvasásra buzdít!