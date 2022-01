Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmjével robbant be a hazai s egyáltalán nemcsak a hazai köztudatba. A 2016-ban bemutatott Mindenki 2017-ben elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Oscar-díjat!

A filmes alkotó első mozifilmjét, Az unokát egy bűncselekmény, illetve egy bűncselekmény-típus, az unokázás ihlette. A beszélgetés során kiderült, Deák nagyapja is áldozatává vált korábban ilyen típusú csalásnak. A rendező elmondta, noha alapvetően nem a saját családi traumáját próbálta kiadni magából a filmkészítés révén, azonban:

– Segített engem nagypapám szelleme, és az, hogy ez velünk megtörtént, ez egy kezdő lökés volt – mondta a közönségtalálkozón. – A csalás maga csak a film első 15 perce, és utána már megyünk tovább a bosszúálló angyallal, aki itt ül közöttünk – utalt a mellette ülő Hámori Ildikóra, aki egy olyan asszonyt játszik a filmben, aki maga is az unokázós csalók áldozata lett, de azután kezébe vette a sorsát…, de nem akarjuk elmesélni a film történetét.

– Szóval a nagypapám szelleme egy kicsit segített ebben nekem, igen, azt gondolom – folytatta Deák. – Hogy ez most traumafeldolgozás? Lehet, hogy most egy kicsit úgy érzem, igen, most tényleg én is visszaadtam egyet azoknak a szemeteknek. Úgyhogy ez jólesik, de talán sokkal fontosabb ennél az, hogy bár nem egy társadalmi célú hirdetés a film, de azt hiszem, a híre eljut majd egy pár fülbe, olyan emberek fülébe is, akik talán pont emiatt a film miatt nem fognak hinni az őket fölhívó csalóknak – fogalmazott.

– Én azt gondolom, hogyha innen valaki hazamegy, és felhívja a nagymamáját, vagy a nagypapáját, hogy megkérdezze tőle, hogy van, már akkor értelme volt annak, hogy Kristóf megcsinálta ezt a filmet – tette hozzá a fentiekhez Hámori Ildikó színművész.

Rajta kívül is sok tapasztalt, nagy színész szerepel a filmben, a teljesség igénye nélkül: Pogány Judit, Mikó István, Tordai Teri, Hűvösvölgyi Ildikó, Voith Ági, Jordán Tamás, Baranyi László. – Úgyhogy jól szórakoztunk a forgatáson – jegyezte meg Deák Kristóf, amikor is az éjszakai jelenetekre, felvételekre terelődött a szó. Annyit elárulhatunk, fegyvert próbálnak az unokázó csalás egységbe gyűlt áldozatai, kedvük pedig durván lőporos.

A rendező elmondta, miután természetesen egy egész erdőt, erdőszerű kertet képtelenség besötétíteni, ezért este 6-tól hajnali 6-ig zajlottak e külső forgatások Solymáron. – Ilyen katonás fegyelmű csapatot, kezdve akár a 94 éves Baranyi Laci bácsival, aki első szóra, gombnyomásra pattant föl hajnali 5-kor, ilyet ritkán lát az ember – mondta a fiatal rendező. – Nem kellett nagyon válogatni a felvételek közül azért, mert elnehezültek volna a pillák, vagy bármi más, hogy egy kicsit belassultak volna. Hajnali 5-kor is ment a bulizás, a lövöldözés. Nagyon-nagyon jó csapat volt az idős legendák csapata!

Hámori Ildikó mint a bosszú angyalának (egyik) megtestesítője Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A színészek a székesfehérvári közönségtalálkozón tudták meg Zákonyi S. Tamás producertől, hogy egy alkalommal még a rendőrség is megjelent egy éjszakai, lövöldözős forgatás alkalmával.

– Nem lehet az egész falut értesíteni arról, hogy mi fog történni, az utcában lévőket értesítettük, de volt egy pont, amikor megjelent a rendőrség. Öt perc múlva leléptek, nem volt probléma, volt engedélyünk, nem bántottunk senkit, úgyhogy végül is megúsztuk – idézte föl a producer.

Blahó Gergely – akinek ez volt az első főszerepe mozifilmben – elmesélte, hogyan érezte magát, amikor először, illetve másodszor látta a teljes filmet. Hivatalos vetítések voltak ezek. Korábban csak részleteket látott, még az utómunkálatok során.

– Jött a sajtónap. Én ott láttam először. Az első sorban kuporogtam Kristóf mellett, és semmire nem emlékszem. Izzadtam, remegtem, féltem, aggódtam. Egészen addig élveztem a filmet, amíg a Jordán Tamás-os rész volt, el is feledkeztem, hogy benne vagyok, és akkor jöttem én, és mondtam magamban, atyaúristen, most mi lesz, mi lesz, mi lesz? Jaj, legyen jó, légyszi, légyszi! – beszélt nagy átéléssel a közönség felé. – Utána volt a díszbemutató, ahol már egy 240-es pulzus alatt tudtam megnézni a filmet – tette hozzá. – Hazamentem a díszbemutatóról, és szerintem még napokig nem fogtam föl, hogy ez most itt van, és történik, és zajlik… De hihetetlen élmény!