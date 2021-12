Kiss Gábortól már megszokhattuk, hogy az alkotás vágya mindig új vizekre viszi őt. Két hete megjelent, kilencedik könyve erre az újabb tanúbizonyság. Egy számára nem ismeretlen, sőt, nagyon kedves, de mindezidáig ki nem próbált műfajjal, fantasy regénnyel rukkolt elő olvasóközönségének. A számok magukért beszélnek, csak úgy kapkodják az emberek. Hogyan készült el a nagy mű? Erről és egyéb kulisszatitkokról beszélgettünk az alkotóval.

A történet alapja már évekkel ezelőtt megszületett a fejében, egy Margit-szigeti beszélgetés alkalmával. A vázlatot már akkor papírra vetette. Nem sokra rá folytatta a munkát, de akkor csak az első harmadáig jutott, félretette nyolcadik megjelent műve, a Kompót és Kuglóf címet viselő meséje miatt. Amikor azonban az már megjelent, visszatért fantasy regényéhez, ami rengeteget formálódott írása közben, barátai tanácsainak nyomán. Az exkluzív betekintésre mindenképp szükség volt, hiszen ők külső szemmel olyan dolgot is észrevehettek, amit Gábor nem látott. Egy ilyen visszajelzés hatására íródott például felvezetés is a műhöz, hogy elnavigálja az olvasót a szereplők között. Ennek kapcsán határozott úgy az író, hogy a minél több karakter-megjelenítés érdekében a könyv elején két szálon fusson a történet.

Rengeteg csavarral, izgalommal és humorral fűszerezte könyvének cselekményétForrás: Kiss Gábor

Nem kapkodott el semmit. A 265 oldalnyi izgalom 5 hónap alatt készült el. Nagy vonalakban. Azért is nehéz számokba önteni, mert Gábor számára egy könyv elkészültének ideje az első gondolattól egészen addig tart, amíg a nyomdában kézbe nem veszi az elkészült példányt. Rengeteg idő és még több munka jár tehát kedvenc hobbijával, amelynek természetesen a legkönnyebb és legélvezetesebb része maga az írás. Hogy mennyire tud formálódni minden, arra a legjobb példa, hogy könyvének elejére az utolsó pillanatban került be egy kis vers, aminek nem kisebb az oka, minthogy annyira megtetszett a kiadónak, hogy nem lehetett kihagyni belőle. Így született meg a mű mottója:

Gyere, játssz még,

az élet addig jó,

míg ott van benne a játék,

álmot rajzol egy árnykép,

őszintén ébredj,

pont úgy, amilyen vagy,

nevess rajtuk és játssz még!

Idődből adj másnak,

annál nincs szebb ajándék!

Nemcsak művében újított, de a borító tervezésénél is: fekete lett az alapja. Legnagyobb örömére a kiadó is rábólintott a tervre, ami teljes mértékben Gábortól ered. Grafikáját egy tetováló barátja készítette el, csak úgy, mint a Félezer című versesköteténél. Bár a mű iránti érdeklődés vegyes, a 400 elkészült példányszámból már csak 70-80 darab lehet. 15 darabbal pedig szeretné támogatni a Szóval győzni bajnokságot, erről már egyeztetett is a polgármesterrel. Szerencsére nem maradt egyedül ezúttal sem, egy budapesti és egy fehérvári cég is támogatta, amiért rendkívül hálás.

A varázslatos és izgalmakkal teli könyvet 11-12 éves kortól bárkinek ajánlja jó szívvel, mert úgy érzi, tartalmas kikapcsolódást nyújthat. Kiemelte, hogy nem tanítani akar a műve, hanem szórakoztatva kikapcsolni. Egy kicsit kirántani az olvasót a mindennapi megszokott világából. Mosolyt csalni az arcára, és mellé adni egy olyan történetet, ami akár meg is történhetne a mai Budapesten... de azért tudjuk, hogy nem fog.