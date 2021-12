Portálunkon már több alkalommal is beszámoltunk a székesfehérvári rendező, Aracsi Norbert kisfilmjéről, Az Elfelejtett nemzedékről, hiszen a Pákozdi Katonai Emlékparkban forgatott alkotás a világ minden táján meghódítja a nézők szívét. Az Elfelejtett nemzedék négy magyar katona sorsát mutatja be a második világháború végnapjaiban. A film egy fiatal fiú története, akit 1944 végén soroznak be, amikor a szovjet csapatok elérik Magyarország területét.

Cservák Zoltán játéka nagyon kifinomult, díjazása abszolút megérdemelt! Forrás: Péterfy Bernadett

Nemrégiben a 24. Faludi Nemzetközi Filmszemlén sikerült tovább növelni a film díjainak listáját, hiszen a főszerepet játszó Cservák Zoltán kapta a legjobb színésznek járó elismerést.

Gratulálunk a készítőknek!