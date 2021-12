– Aki rákattintott az interneten, látta, hogy telt ház van, de mivel nem vették át, a jegyek 30-40 százaléka, vagy volt, ahol több is az előadás előtt fél órával felszabadult. Ez nyomon követhető is volt jó ideig, büntetőfeljelentést is tettünk ebben az ügyben, mert nem pár tucat, hanem több tízezer nagyságrendű jegyfoglalásról volt szó – mondta a producer azzal kapcsolatban, miért állapodtak meg az üzemeltetővel abban, hogy ne lehessen foglalni a vetítésekre.