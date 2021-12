Szárról, Csabdiról, Felcsútról, Mányról, Bicskéről, Válból, Csákvárról, Etyekről és természetesen a házigazda Alcsútdobozról jelentkeztek a felhívásra a Márton-napi versmondóversenyre. Évfolyamonként adták elő a gyerekek a költeményeket, hiszen nehéz lenne az elsőst a negyedikessel összemérni – bár vannak, akik kiragyognak korosztályukból és a mezőnyből is. Velük többnyire később másutt is találkoznak zsüritagok az előadói „deszkákon”, s a későbbi színészek is gyerekkori versenyeken mutatják meg először oroszlánkörmeiket. Az alcsútdobozi zsűrit erősítette „külsős” vendégként az idén többek között Pintér Szilvia, a Nemzeti Színház színésznője, Baley Endre író, költő, Facsar-Veszeczky Andrea bábművész.

Fotó: az iskola