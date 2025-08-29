Az ország legszebbjei közé került két Fejér vármegyei szőlőbirtok

Átadták a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025. évi díjait a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán. A Bor és Piac szakmai magazin versenyének fővédnöke Nagy István agrárminiszter volt, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta a hazai szőlő- és borkultúra megbecsülésének fontosságát, majd átadta a győzteseknek járó okleveleket.

Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025: megvannak a győztesek!

Forrás: borespiac.hu

A pályázatot 2012-ben hirdették meg először, azóta minden évben három kategóriában – kis-, közép- és nagybirtok – mérettetik meg az indulók, idén ráadásként egy új, „határon túli” borászatoknak szóló kategória is bevezetésre került. A döntősöket a zsűri személyesen is felkereste, majd pontozással választották ki a díjazottakat.

A pályázaton több Fejér vármegyei birtok is sikerrel szerepelt, mégpedig az Etyek-Budai borvidékről: a középbirtok kategória idei nyertese az etyeki Haraszthy Pincészet lett, amelyet Pázmányi Dániel képviselt a díjátadón. A második helyen – megosztott eredménnyel – szintén egy etyeki borászat, az Etyeki Kúria Pezsgőbirtok végzett, melynek oklevelét Babarczi László és Németi Sándor vehette át.