Felejthetetlen pillanatok

2 órája

Ezzel robbantották fel a netet: Így búcsúzik a gólya a nyártól (videó)

Címkék#Fejér vármegye#Pákozd#gólyaállomány#gólya#gyűrűzés#szerelem#Vál#vonulás

​Ahogy a nyár lassan a végéhez közeledik, a gólyák is útra keltek, hogy megtegyék hosszú útjukat déli telelőhelyeik felé. Idén is rengeteg felejthetetlen pillanatot szereztek nekünk, ami alól a Fejér megyei gólyaállomány sem volt kivétel.

Feol.hu
Ezzel robbantották fel a netet: Így búcsúzik a gólya a nyártól (videó)

Gólyaszerelem volt a javából a megújult váli fészekben.

Fotó: KZ/FMH

A közösségi médiát elárasztották a vonuló madárcsapatokról készült videók, amelyek közül Nagy Angéla felvétele, amit a MetFigyelő Facebook-oldalán osztott meg. A gólyaállomány vonulása  különösen megindító volt.

Életveszélybe sodródtak a gólyák, állatvédők siettek a segítségükre.
Életveszélybe sodródtak a gólyák, állatvédők siettek a segítségükre. 
Forrás: képernyőfotó a videóból

Ez a látványos búcsú tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk az idei év legfontosabb gólyahíreire.

Szívszorító gólyamentő akció: Harc az életért

Nemrégiben egy hatalmas gólyamentő akcióról számolt be a FEOL a Fejér vármegye határában található hulladéklerakó környékén. Többen is egy hatalmas, fóliával bélelt víztározókba szorultak, és szó szerint az életükért küzdöttek. Az állatvédők gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni a bajba jutott gólyákat.

​Növekvő gólyaállomány és sikeres fészekrenoválások

​Jó hír, hogy az idei évben jelentősen megnövekedett a gólyaállomány, és országszerte több mint ezer fiókát gyűrűztek meg a szakemberek. Fejér vármegye is kiemelkedő volt: ahogy megírtuk, a gólyapopuláció több településen is gyarapodott, és számos fészekben háromnál is több fiókát neveltek fel. A fészekfelújítási programok keretében több helyen rendeztek be gólyacsaládoknak otthont.

A tragédia után továbbra is család élt a fészekben

Egy megható történet érkezett Pákozdról nyár közepén, ahol a tavaly elpusztult Délceg, a híres gólya. Idén azonban ismét benépesült a fészek, és négy egészséges fióka született.

​Romantika a magasban: Szerelem a fészekben

​Egy igazi romantikus történettel is meglepte a Válon élőket az EON. Miután a cég madárbaráttá alakította egy korábban veszélyes oszlopot, egy szerelmes gólyapár költözött a felújított fészekbe. A róluk készült fotó szinte felrobbantotta az internetet, és bebizonyította, hogy a szerelem a felhők fölött is lehetséges. 

Így számoltak le a „tettes" oszloppal

