Ezzel robbantották fel a netet: Így búcsúzik a gólya a nyártól (videó)

A közösségi médiát elárasztották a vonuló madárcsapatokról készült videók, amelyek közül Nagy Angéla felvétele, amit a MetFigyelő Facebook-oldalán osztott meg. A gólyaállomány vonulása különösen megindító volt.

Életveszélybe sodródtak a gólyák, állatvédők siettek a segítségükre.

Forrás: képernyőfotó a videóból

Ez a látványos búcsú tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk az idei év legfontosabb gólyahíreire.

Szívszorító gólyamentő akció: Harc az életért

Nemrégiben egy hatalmas gólyamentő akcióról számolt be a FEOL a Fejér vármegye határában található hulladéklerakó környékén. Többen is egy hatalmas, fóliával bélelt víztározókba szorultak, és szó szerint az életükért küzdöttek. Az állatvédők gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni a bajba jutott gólyákat.