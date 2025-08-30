2 órája
Ezzel robbantották fel a netet: Így búcsúzik a gólya a nyártól (videó)
Ahogy a nyár lassan a végéhez közeledik, a gólyák is útra keltek, hogy megtegyék hosszú útjukat déli telelőhelyeik felé. Idén is rengeteg felejthetetlen pillanatot szereztek nekünk, ami alól a Fejér megyei gólyaállomány sem volt kivétel.
Gólyaszerelem volt a javából a megújult váli fészekben.
Fotó: KZ/FMH
A közösségi médiát elárasztották a vonuló madárcsapatokról készült videók, amelyek közül Nagy Angéla felvétele, amit a MetFigyelő Facebook-oldalán osztott meg. A gólyaállomány vonulása különösen megindító volt.
Ez a látványos búcsú tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk az idei év legfontosabb gólyahíreire.
Szívszorító gólyamentő akció: Harc az életért
Nemrégiben egy hatalmas gólyamentő akcióról számolt be a FEOL a Fejér vármegye határában található hulladéklerakó környékén. Többen is egy hatalmas, fóliával bélelt víztározókba szorultak, és szó szerint az életükért küzdöttek. Az állatvédők gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni a bajba jutott gólyákat.
Növekvő gólyaállomány és sikeres fészekrenoválások
Jó hír, hogy az idei évben jelentősen megnövekedett a gólyaállomány, és országszerte több mint ezer fiókát gyűrűztek meg a szakemberek. Fejér vármegye is kiemelkedő volt: ahogy megírtuk, a gólyapopuláció több településen is gyarapodott, és számos fészekben háromnál is több fiókát neveltek fel. A fészekfelújítási programok keretében több helyen rendeztek be gólyacsaládoknak otthont.
A tragédia után továbbra is család élt a fészekben
Egy megható történet érkezett Pákozdról nyár közepén, ahol a tavaly elpusztult Délceg, a híres gólya. Idén azonban ismét benépesült a fészek, és négy egészséges fióka született.
Romantika a magasban: Szerelem a fészekben
Egy igazi romantikus történettel is meglepte a Válon élőket az EON. Miután a cég madárbaráttá alakította egy korábban veszélyes oszlopot, egy szerelmes gólyapár költözött a felújított fészekbe. A róluk készült fotó szinte felrobbantotta az internetet, és bebizonyította, hogy a szerelem a felhők fölött is lehetséges.
