1 órája
Baranyában már pusztított a Fejér felé haladó vihar
Aki az utolsó hétvégéig várt a nyári programokkal, bajban lehet ezen a hétvégén. Már a hétvége eddigi részében is sok vihar, zivatar és felhőszakadás tört be megyénkbe, viszont a továbbiakban sem látszik alább hagyni az időjárás ezekkel.
Baranyában már pusztított a vihar.
Forrás: bama.hu
A hétvége további részében is esőzésekre és viharokra kell számítanunk, érdemes ezt programtervezéskor figyelembe vennünk.
Az ország déli részén már lecsapott a vihar
A Baranyában élők már tapasztalták mire képes a nyár végi eső, hisz a jelenleg még csak felénk haladó viharok ott már komoly pusztításokat végeztek.
Szigetvár lakói szombaton szembesültek a pusztító villámárvíz következményeivel: az utcák, udvarok, parkolók percek alatt víz alá kerültek, a Lidl áruház előtti terület például teljesen tóvá változott. – számolt be az időjárás pusztításáról társoldalunk, a bama.hu.
A közösségi oldalakon egymás után jelentek meg a fotók a drámai helyzetről. Az időjárás Pécs környékén is apokaliptikus állapotokat idéz, melyről részletesen itt olvashat.
A met.hu előrejelzése szerint vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, valamint hajnaltól itt lesz a legélénkebb a légmozgás is, így most Fejérnek kell felkészülnie az esetleges kiadósabb viharokra.
Érdemes a frontérzékenyeknek is figyelniük, hisz a jelenleg a régiónkban erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket.
Ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.