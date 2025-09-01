Korda Györgyék megállíthatatlanok − fergeteges bulit csaptak

A Fejér vármegye határtól mindössze néhány kilométerre fekvő Majkpusztán rendezték meg az első Majki Nyár Fesztivált, amely három napon át várta a közönséget koncertekkel, családi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel. A fesztivál pénteken hatalmas tömeget vonzott, szombaton azonban az időjárás közbeszólt: a vihar miatt több fellépést is el kellett halasztani, köztük a sokak által várt Korda György és Balázs Klári páros koncertjét − számolt be az eseményről a kemma.hu.

Így telt Korda György és Balázs Klári koncertje

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Korda György és Balázs Klári felrobbantotta a színpadot

A szervezők gyorsan reagáltak, így a koncertet vasárnap estére ütemezték át. Este nyolc órára zsúfolásig megtelt a tóparti színpad előtti tér, ahol fiatalok és idősebbek együtt énekelték az örökzöld slágereket. A közönség vastapssal ünnepelte a legendás előadókat, akik ismét bebizonyították, hogy van élet és lendület a „Reptér” óta is.

A fesztivál ideje alatt a borudvar és a kézműves vásár is hatalmas sikert aratott, a családokat pedig gyerekprogramok, koncertek és finom ételek várták. A Majki Nyár így már első alkalommal a térség egyik legjelentősebb nyárbúcsúztató rendezvényévé vált.

A jó hangulatú fesztivál mellett azonban korábban szomorú hírről is beszámoltunk: 91 éves korában elhunyt Korda György első felesége, Kovács Ibolya. Az operettműfaj kiemelkedő alakja a Fővárosi Operettszínházban és vidéki színházakban is emlékezetes alakításokkal írta be nevét a magyar kultúrtörténetbe. Bár a házasságuk rövid ideig tartott, Korda György soha nem szakította meg vele a kapcsolatot, sőt, jelenlegi felesége, Balázs Klári is jó viszonyban volt Kovács Ibolyával.