szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felpezsdítette a bulit

11 perce

Korda Györgyék megállíthatatlanok − fergeteges bulit csaptak

Címkék#Korda György#Majki Nyár Fesztivált#Majkpusztán#koncert#Balázs Klári

A legendás házaspár koncertjét a rossz időjárás miatt elhalasztották, végül vasárnap mégis felcsendülhettek a retró slágerek. A hétvégén a Majki Nyár Fesztivál adott otthont a nyár egyik legnagyobb bulijának, ahol Korda György és Balázs Klári is színpadra állhatott.

Feol.hu

A Fejér vármegye határtól mindössze néhány kilométerre fekvő Majkpusztán rendezték meg az első Majki Nyár Fesztivált, amely három napon át várta a közönséget koncertekkel, családi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel. A fesztivál pénteken hatalmas tömeget vonzott, szombaton azonban az időjárás közbeszólt: a vihar miatt több fellépést is el kellett halasztani, köztük a sokak által várt Korda György és Balázs Klári páros koncertjét − számolt be az eseményről a kemma.hu.

korda györgy
Így telt Korda György és Balázs Klári koncertje
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Korda György és Balázs Klári felrobbantotta a színpadot

A szervezők gyorsan reagáltak, így a koncertet vasárnap estére ütemezték át. Este nyolc órára zsúfolásig megtelt a tóparti színpad előtti tér, ahol fiatalok és idősebbek együtt énekelték az örökzöld slágereket. A közönség vastapssal ünnepelte a legendás előadókat, akik ismét bebizonyították, hogy van élet és lendület a „Reptér” óta is.

A fesztivál ideje alatt a borudvar és a kézműves vásár is hatalmas sikert aratott, a családokat pedig gyerekprogramok, koncertek és finom ételek várták. A Majki Nyár így már első alkalommal a térség egyik legjelentősebb nyárbúcsúztató rendezvényévé vált.

További részletek IDE kattintva.

A jó hangulatú fesztivál mellett azonban korábban szomorú hírről is beszámoltunk: 91 éves korában elhunyt Korda György első felesége, Kovács Ibolya. Az operettműfaj kiemelkedő alakja a Fővárosi Operettszínházban és vidéki színházakban is emlékezetes alakításokkal írta be nevét a magyar kultúrtörténetbe. Bár a házasságuk rövid ideig tartott, Korda György soha nem szakította meg vele a kapcsolatot, sőt, jelenlegi felesége, Balázs Klári is jó viszonyban volt Kovács Ibolyával.

Miközben a Majki Nyár Fesztiválon Korda György és Balázs Klári hatalmas koncerttel ajándékozta meg a közönséget, a művész lelkében gyász is jelen volt. 

Hamarosan ismét Budapesten, a Budapest Park színpadán láthatják őket rajongóik, ahol várhatóan újabb telt házas estére készülhet a legendás házaspár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu