Bejelentés
46 perce
Új üzlettel bővül Fejérben a közkedvelt bolthálózat
Míg a legtöbb helyen boltbezárásokról olvashatunk. Örömmel osztjuk meg a hírt egy új, Fejér megyében nyíló üzletről, amely ráadásul egy ismert üzletlánc tagjaként érkezik megyénkbe.
Új üzletet köszönthetünk megyénkben.
Forrás: duol.hu
Ha óriási parasztkenyerekről, finom szendvicsekről, valamint egyéb fenséges pékárukról esik szó, biztosan hamarosan felcsendül a Lipóti pékség neve, mint sokunk kedvenc üzlete.
Most új üzletben várja a népszerű frenchise a dunaújvárosiakat, tudtuk meg társportálunktól, a duol.hu-tól.
A nyitás részleteiről itt olvashat.
Fejér megyében szerencsére több új üzletnyitásra is számíthatunk
Hamarosan egy bútorbolt is megnyitja kapuit Székesfehérváron, melynek részleteiről korábban írt a feol.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre