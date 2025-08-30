augusztus 30., szombat

Új üzlettel bővül Fejérben a közkedvelt bolthálózat

Címkék#bolthálózat#Lipóti pékség#üzlet

Míg a legtöbb helyen boltbezárásokról olvashatunk. Örömmel osztjuk meg a hírt egy új, Fejér megyében nyíló üzletről, amely ráadásul egy ismert üzletlánc tagjaként érkezik megyénkbe.

Feol.hu
Új üzlettel bővül Fejérben a közkedvelt bolthálózat

Új üzletet köszönthetünk megyénkben.

Forrás: duol.hu

Ha óriási parasztkenyerekről, finom szendvicsekről, valamint egyéb fenséges pékárukról esik szó, biztosan hamarosan felcsendül a Lipóti pékség neve, mint sokunk kedvenc üzlete.

üzletnyitás
Új üzletet köszönthetünk megyénkben.

Most új üzletben várja a népszerű frenchise a dunaújvárosiakat, tudtuk meg társportálunktól, a duol.hu-tól.

A nyitás részleteiről itt olvashat.

Fejér megyében szerencsére több új üzletnyitásra is számíthatunk

Hamarosan egy bútorbolt is megnyitja kapuit Székesfehérváron, melynek részleteiről korábban írt a feol.hu.

