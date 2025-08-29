augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

30°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

1 órája

Több száz főt bocsátanak el a Fejér megyei gyárból

Címkék#cégcsoport#SK On#iváncsai gyár#iváncsai akkumulátorgyár#akkugyár#vendégmunkás#elbocsátások#elbocsátás

Jelentős elbocsátás lesz egy Fejér megyei gyárban. Az elbocsátások oka, hogy lezárult egy projekt, így az arra felvett munkaerő fölöslegessé válik az iváncsai akkugyárban.

Feol.hu
Több száz főt bocsátanak el a Fejér megyei gyárból

Forrás: SK Innovation

Több száz külföldi vendégmunkást bocsát el az iváncsai SK On akkugyár augusztus végén. Az SK On iváncsai üzemének legújabb gyártási projektje véget ért, és a projektre felvett munkaerőre már nincs szükség, így megválnak tőlük a hónap végével.

Több száz főtől válik meg az iváncsai akkugyár
Több száz fős elbocsátás jön az iváncsai akkugyárban
Forrás: FMH archív

Nem rendhagyó az akkugyár lépése

Az SK On cégcsoport a világ egyik legnagyobb elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalata. Az elbocsátás feletti döntésre az utóbbi hetekben lezajlott magyarországi üzleti helyzetértékelésük után került sor. Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója az Index megkeresésére elmondta, hogy „a hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad”.

Az elbocsátásról tájékoztatják az érintetteket, a szakszervezetet és a munkaerő-kölcsönző partnereiket is. Ugyanakkor az akkugyár lépése nem példanélküli, a nagy cégek esetében bevett gyakorlat, hogy a nagyobb projektjeik végén elküldik az arra felvett/kölcsönzött munkavállalóikat.

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu