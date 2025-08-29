1 órája
Több száz főt bocsátanak el a Fejér megyei gyárból
Jelentős elbocsátás lesz egy Fejér megyei gyárban. Az elbocsátások oka, hogy lezárult egy projekt, így az arra felvett munkaerő fölöslegessé válik az iváncsai akkugyárban.
Forrás: SK Innovation
Több száz külföldi vendégmunkást bocsát el az iváncsai SK On akkugyár augusztus végén. Az SK On iváncsai üzemének legújabb gyártási projektje véget ért, és a projektre felvett munkaerőre már nincs szükség, így megválnak tőlük a hónap végével.
Nem rendhagyó az akkugyár lépése
Az SK On cégcsoport a világ egyik legnagyobb elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalata. Az elbocsátás feletti döntésre az utóbbi hetekben lezajlott magyarországi üzleti helyzetértékelésük után került sor. Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója az Index megkeresésére elmondta, hogy „a hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad”.
Az elbocsátásról tájékoztatják az érintetteket, a szakszervezetet és a munkaerő-kölcsönző partnereiket is. Ugyanakkor az akkugyár lépése nem példanélküli, a nagy cégek esetében bevett gyakorlat, hogy a nagyobb projektjeik végén elküldik az arra felvett/kölcsönzött munkavállalóikat.
