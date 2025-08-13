augusztus 14., csütörtök

Különleges vendég

15 órája

Ez az amerikai sztár ünnepelte a születésnapját Etyeken!

Egy világsztár, aki a világ legnagyobb színpadain zenél, ezúttal Etyeken koccintott születésnapja alkalmából – a Kúria Borászat különleges vendéget ünnepelt pénteken este.

Feol.hu

Az Etyeki Kúria Borászat közösségi oldalán büszkén számolt be arról, hogy pénteken este vendégül láthatták a kanadai énekes–dalszerző Shawn Mendes-t és csapatát. A sztár a Sziget Fesztivál előző esti fellépése után érkezett a Pezsgőbirtokra, ahol nemcsak a hazai borokat kóstolta, hanem 27. születésnapját is itt ünnepelte.

Pénteken este vendégül láthatták a kanadai énekes–dalszerző Shawn Mendes-t és csapatát.
Forrás: Etyeki Kúria Borászat közösségi oldala
Forrás: Etyeki Kúria Borászat közösségi oldala

A borászat bejegyzése szerint az alkalom igazán emlékezetesre sikerült, és örömmel osztották meg a hírt különleges vendégükről: „Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a különleges pillanatnak!” Mendes, aki világszerte ismert slágereivel, most egy estére Etyek nyugodt hangulatát élvezte.

 

