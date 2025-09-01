szeptember 1., hétfő

Az óbaroki erdő titka

36 perce

Megrázó gyerekkori emlék, ami egy szívszorító hősi emlékműhöz vezetett (videó)

Címkék#katona#erdő#bunker#Óbarok#Kovács Ferenc#Tessely Zoltán#emlékmű

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője a közelmúltban egy különleges zarándoklaton vett részt. Egy olyan emlékművet látogatott meg az óbaroki erdőben, amely 1945 februárjában tizenegy magyar katona hős halálának állít emléket.

Feol.hu

​A helyszín méltó kialakítása az óbaroki önkormányzatnak és különösen Kovács Ferenc díszpolgárnak köszönhető. Feri bácsi gyermekkorában, hét-nyolc évesen, barátaival játszva bukkant rá a katonákra egy bunkerben az erdőben. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő videójában elhangzottak szerint, az ő gyermekkori visszaemlékezései adták az ötletet az emlékmű létrehozásához.

A Fejér vármegyei erdő sötét titka: 11 magyar katona és egy bunker. A hősi emlékmű, aminek egy idős bácsi, Kovács Ferenc a lelke.
A hős emlékmű 99%-ban Feri bácsinak köszönhető – mondta Óbarok polgármestere.
Forrás:  hm.zrinyi.hu/archív

Szívszorító hősi emlékmű​

Mészáros Kartal, Óbarok polgármestere elmondta, hogy a visszaemlékezések alapján felvették a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal, akik régészeket küldtek a helyszínre. Bár a feltárások során nem találtak egyértelmű bizonyítékot a 11 katona halálára, a helyi közösség és a polgármester hittek Kovács Ferenc visszaemlékezésének, és az emlékművet az ő hathatós közreműködésével hozták létre.

​A polgármester hangsúlyozta, hogy az emlékmű 99%-ban Kovács Ferenc munkája. Saját kezűleg készítette a padot, az asztalt, a hirdetőtáblát, a keresztet, valamint a rajta lévő feliratokat és táblákat. Mindezeket tatai otthonában végezte el.

Ahogy azt korábban a témában a FEOL megírta, az összefogás célja az volt, hogy az egykori halastó feletti dombtetőn hősi halált halt tizenegy honvéd kegyeleti helye mindenkit méltósággal emlékeztessen majd a háború borzalmaira, mindarra a szörnyűségre, amit Feri bácsinak kisfiúként át kellett élnie.

 

