A gyászszertartáson sok közös élményt idéztek fel a beszédet mondók. Merthogy Laci bácsihoz valódi történetek, igazi kapcsolódások fűztek mindenkit, akivel találkozott. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is ezekre emlékezett, azokra a beszélgetésekre, amelyek hozzá kötődnek.

- Hinnünk kell, hogy ahol most ő van, ott a mosoly és a békesség az úr. Miközben valójában Lukács László életében a mosoly és a békesség mindig jelen volt. Jellegzetessége volt a valódi beszélgetés, annak igénye – emlékezett. Legutóbbi kutatómunkájának sorsát szinte egészen a halála előtti órákig szívén viselte, így most Cser-Palkovics András megígérhette: kiadják, ahogy azt ő szerette volna. - Közös kötelezettségünk és kötelességünk azonban nem csak a kiadása, de az is, hogy kézbe vegyük, olvassuk azt!

Kemecsi Lajos, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke és a Néprajzi Múzeum főigazgatója megemlékezett gazdag, színes szakmai életútjáról, kiemelve közben: Lukács László, hivatása utánpótlása érdekében, nem sajnált semmilyen áldozatot. Mint fogalmazott, a kortárs néprajzkutatás területén Lukács László az egyik legsokoldalúbb érdeklődésű, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tudós volt. Sokszínű tudományos érdeklődésének fő kutatási témáihoz tartozott a magyar és a közép-európai néprajz számos területe: a népi építészet, a tanyák néprajza, a céhes hagyományok, népszokások, a szentek kultusza, a táj- és népkutatás.

- Igazi tudós muzeológust veszített a magyar néprajztudomány. Vigasztalhatjuk magunkat, hogy megmaradt nekünk és az utánunk jövőknek a folyóiratok, a könyvek lapjain egy hallatlanul gazdag életmű. Olvassuk tehát a nekünk megmaradt műveket olyan szorgalommal és figyelemmel, mint ő olvasta volt a mi írásainkat…

Isten nyugosztaljon Laci bácsi.