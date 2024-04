Minden évben felmerül a kérdés, vajon miért habzik a Velencei-tó vize? Miért olyan furcsa a színe? A tavalyi évben a szokásosnál is sötétebb vízszínre a feol.hu is rákérdezett, a szakemberek ugyanis folyamatosan monitorozzák a víz minőségét. Nincs ez máshogy most sem, így amikor megérkezett az idei év első olvasói észrevétele a Velencei-tó vízminősége kapcsán, ismét a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz fordultunk. Az olvasó szerint ugyanis "A korzónál meglepődve tapasztaltuk, hogy a víz színe zöld, a parton pedig hatalmas hab kupacok és hal tetemek vannak. Mi nem értünk hozzá, de egy hete még nem így nézett ki”. Az észrevétel kapcsán megkérdeztük a szakembereket, vajon mi ennek a jelenségnek az oka, milyen gyakori, van-e összefüggés a vízbeeresztéssel. A feol.hu kérdésére az Igazgatóság azt válaszolta, hogy a legfrissebb vízminőségi mérések alapján a Velencei-tó vizében a pikoalgák szaporodása jellemző. Jelenlétük befolyásolhatja a víz színét, de vízminőségi problémát nem okoznak. A halpusztulással kapcsolatosan azonban nem kompetensek.

Pálinkás Imre, a Mohosz Velencei-tavi kirendeltségének vezetője hozzátette: kollégái megnézték a tavat mindenhol, szerencsére tetemet nem találtak máshol.

- Egy nagy tóban néhány elhullott hal mindig előfordul, főként tavaszi időszakban és főleg karasz faj esetében, emiatt még nem kell aggódni. A habzás különösen szeles időben teljesen természetes dolog, az elpusztult alga, bomló fehérje a magas kémhatás mellett felhabzik a hullámzástól, az algaszám a megszokottnál magasabb jelenleg a tóban, de elfogadható szintű, remélhetőleg ez nem fog fokozódni és emiatt a habzási jelenség még erősebben jelentkezhet – figyelmeztetett a szakember.

Szerző: S. Töttő Rita, Tihanyi Tamás