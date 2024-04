Bognár Mária nagyon lelkesen köszöntötte az érkezőket, akikkel hamarosan meg is telt a nagyterem. Elmondása szerint a „Nem csak a húszéveseké a világ” elvet vallja, és most már huszonötödik éve a klub vezetője. Büszkén meséli, hogy nagyon szépen működik a klub, mindig értékes és érdekes rendezvényeket próbálnak szervezni, amiből a résztvevők tanulhatnak is és jól is érezhetik magukat.

„Mert a tánc is fontos! Minden jeles alkalomról megemlékezünk és igyekszünk ápolni a hagyományainkat is. Most jön a pünkösd, lesz pünkösdi királynő- és királyválasztás; a király koronája már kész van, a királynő koronáját magam készítem rózsából. Júliusban pedig a huszadik Anna-bált ünnepeljük, ahol a Szépkorúak Szépét fogjuk megválasztani” – mondta Bognár Mária, aki még hosszasan tudta volna sorolni a programokat, de aztán szaladnia kellett köszönteni a következő vendéget, Deák Lajosné önkormányzati képviselőt, aki számára nagy öröm, hogy itt lehet a Felsővárosi Nyugdíjas Klubban, hiszen úgy véli, értékes munka folyik itt.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

„Mindig más-más előadó jön, különböző szakterületekhez kapcsolódóan. Nagyon fontos, hogy a nyugdíjasokat tájékoztassuk, legyen szó jogi, pénzügyi, egészségügyi kérdésekről. Úgy gondolom, itt, a saját közegükben tartott előadásnak sokkal nagyobb értéke van, mintha bárhová el kellene menniük. Nagy köszönet illeti a klubvezetőt, aki évtizedek óta lelkesen összefogja a közösséget és mindig kiváló programokat hoz a klubba. Ezek az előadások nagyon emberközeliek, így az érdeklődők bátran kérdezhetnek. Nem mellesleg maga a közösség léte is nagy értékkel bír, hiszen az időseknek rendkívül fontos, hogy érezzék: tartoznak valahova. Megünnepelnek születésnapokat, évfordulókat, beszélgetnek, vagy akár segítséget nyújtanak egymásnak is” – fűzte hozzá a képviselő-asszony, aki azt is kiemelte, nyugdíj után is van élet, és bátorít minden szépkorút, csatlakozzanak valamelyik székesfehérvári nyugdíjasklubhoz.

Zahár Ákos személye nem volt ismeretlen az érdeklődők előtt, hiszen járt már a klubban előadást tartani. Ezúttal a mozgásszervi problémákról, és azok lehetséges kezelési módjairól beszélt a hallgatóságnak. Elmondta, hogy életünk második fele tele van problémákkal, többek között mozgásszervi problémákkal. Jellemző a térd-, csípő, váll- és könyökfájdalom. Az idősödő társadalomban az ízületi kopástól szenvedők száma igen magas, azonban ma már a konzervatív kezelési mód mellett a műtéti beavatkozást jelentő, fejlett protézisek is vannak, melyek segítenek javítani a beteg életminőségén. Elmagyarázta, hogy mikor érdemes protézis beültetésén gondolkodni, valamint milyen életmódbeli tanácsokat érdemes megfogadni ízületeink védelme érdekében. – Az előadás végén a főorvos úr készségesen válaszolt a felmerülő kérdésekre.