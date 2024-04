Azoknak a csatlakozására számítanak, akik szeretik az állatokat és szeretnének dolgozni a gazdátlan, megunt, kidobott állatokért. Szombaton az érdeklődők belepillanthatnak a menhely mindennapi életébe, segíthetnek a kutyák-macskák ellátásában, szocializációjában, és megnézhetik, hogy az állatok mellett mennyi feladat van még egy állatotthonban. Beülhetnek a macskaházba és a cicaoviba, besegíthetnek a kölyökkutyák ellátásába és lesz csoportos kutyaséta is. A tapasztalt önkéntesek mesélnek saját élményeikről és megmutatják, miért is jó az állatotthonban tevékenykedni.



Önkéntesek lehetnek a gyerekek 10 éves korig úgy, hogy a tevékenység ideje alatt szülő is velük van, 10 és 14 éves kor között csak engedély kell kérni a szülőtől, jelentlét viszont nem szükséges, 18 éves kor felett pedig bárki önállóan, saját döntése szerint csatlakozhat. Szeretettel várnak minden érdeklődőt! - olvasható az ÖKK közleményében.