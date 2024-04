István többször is elmondta, hogy mennyi olyan álmot és célt dédelget, amelyek az olimpiához köthetők, ennek egyike az is, amely április 13-án, szombaton Baracson megvalósul, az Olimpiai fáklyafutás. A településen élőknek olyannyira megtetszett az ötlete, hogy az indulók létszáma a 60 főt is meghaladja és vannak köztük iskolások, magánszemélyek, sportolók és önkormányzati dolgozók is. A start szombat reggel a faluháztól fog indulni, majd számos átadóponttal később a Hamburger Hungária Kft. Szabadidőparkjában ér véget, ahol a szervezők műsorral, olimpiai játékokkal, valamint frissítőkkel és harapnivalókkal várják a futókat. A nap különleges vendégeként pedig Kovács Zsófia, háromszoros tornász Európa-bajnok és Czifra Bettina Lili, a Párizsi Olimpián hazánkat képviselő tornász is részt vesz a programon.