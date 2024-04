A faluban a harmadik fa öltött horgolt ruhát pénteken, amely felkérésre készült: a Csaszi Csemegében döntöttek úgy, szeretnék, ha az épület mellett álló fa is „megvidámodna”. Az első horgolással borított fa nagyjából öt évvel ezelőtt készült el a gyúrói kerékpárút mentén, aztán az iskola előtti öreg óriás következett. Azóta már fel is kellett újítani őket, hiszen a nap, a szél és az eső erősen igénybe vette a Gyúrói Alkotó Kör nyugdíjasainak munkáját. A horgoló asszonyok alkotásainak híre a falu határain túl is elterjedt, tavaly decemberben egy tordasi fa borult színesbe, idén februárban pedig a seregélyes-szőlőhegyi idősek és pszichiátriai betegek otthonában nyíltak ki a horgolt virágok a tavasz közeledtét hirdetve. Annyit dolgoztak az utóbbi időben – mondták -, hogy megfogyatkozott a fonalkészletük is, ezért szeretettel várnak bármilyen maradék fonalat, lebontható pulóvert, amiből újabb gyönyörűségeket készíthetnek. Az adományokat a gyúrói polgármesteri hivatalban lehet leadni, vagy oda eljuttatni.

A borítás minden esetben nagyobb tenyérnyi méretű darabokból áll, amiket kisebb egységekké, amolyan blokkokká varrnak össze, majd fűkasza damilra fűzve kötik fel őket a fára és újabb öltésekkel, illetve tűzőgéppel rögzítik őket. A pénteki munkában maga a polgármester, Horváth Gyula is részt vett, aki a fán állva segítette a darabok rögzítését. – Nagyon büszke vagyok a nyugdíjasainkra, akik a falu legaktívabb csoportja. Mindenben részt vesznek a községben: ha kell, rendbe teszik a közterületek virágágyásait, süteményt sütnek, termet díszítenek, a templomban énekelnek. Bárcsak a fiataljaink lennének ennyire tevékenyek! – mondta, miközben folyt a munka.

A legújabb alkotás

Fotó: Hársfalvi Mária

Hogy összesen hány kis egységet horgoltak meg az asszonyok az újabb fa borításához, azt maguk sem tudják, mert csak 250-ig számolták a darabokat. Gyúró újabb büszkesége mintegy két óra alatt készült el és hogy nem ez volt az utolsó, arról az alkotókör gondoskodik! A polgármester azt is elárulta, készülnek már a Tour de Hongrie mezőnyének fogadására és a községen áthaladó útvonal két szakaszán nem csak kerékpáros sorfalat állnak majd, de két teljesen körbehorgolt bicikli is helyet kap a dekorációban. Izgalmasan hangzik, nemde?